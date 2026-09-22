Việt Nam đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực

Thông tin trên được đưa ra tại Họp báo giới thiệu về Hội nghị tổ chức chiều 22/9, tại Hà Nội.

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: T.THIỆN

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại chính sách quốc tế quy tụ các chuyên gia hàng đầu của UNESCO và thế giới về bảo tồn di sản thế giới.

Tại Hà Nội, chương trình gồm phiên khai mạc, phiên bế mạc, các phiên toàn thể, các phiên thảo luận nhóm, hoạt động trưng bày và Lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tại Ninh Bình, các đại biểu sẽ khảo sát Quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Chúc. Việc kết hợp giữa thảo luận chính sách, trao đổi chuyên môn và khảo sát thực địa giúp Hội nghị gắn những vấn đề mang tính chính sách với thực tiễn bảo tồn cụ thể tại Việt Nam và khu vực.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc vận dụng tính xác thực trong đề cử, đánh giá, bảo tồn, phục hồi, tái thiết, diễn giải và quản lý di sản; mối quan hệ giữa tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu; vai trò của cộng đồng; cũng như những thách thức do đô thị hóa, biến đổi khí hậu, thiên tai và yêu cầu phát triển đặt ra.

Hội nghị dự kiến thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, phản ánh quan điểm, ưu tiên của khu vực, thúc đẩy nhận thức và cách tiếp cận toàn cầu mới về di sản thông qua điển hình tiêu biểu là Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Đây là kết quả thực chất, thể hiện năng lực khởi xướng, tham gia định hình của Việt Nam đối với các vấn đề chiến lược, chính sách lớn tầm khu vực và toàn cầu, thúc đẩy hợp tác đa phương về văn hóa và di sản.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Hội nghị mang nhiều ý nghĩa đối với thế giới và UNESCO.

Với thế giới và khu vực, Hội nghị diễn ra vào thời điểm công tác bảo tồn di sản đang đứng trước những yêu cầu mới, các quốc gia phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp hơn như phục hồi di sản sau thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu, áp lực đô thị hóa, phát triển du lịch và nhu cầu bảo đảm sinh kế của cộng đồng. Theo đó, Hội nghị sẽ góp phần trao đổi về cách thức bảo đảm tính xác thực của di sản, từ bảo tồn, phục hồi, tái thiết, diễn giải di sản cho đến quản lý và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Hội nghị cũng là diễn đàn để các nước châu Á - Thái Bình Dương đưa tiếng nói, kinh nghiệm và tri thức của khu vực ra thế giới.

Với UNESCO, đây là cơ hội để các quốc gia thành viên, các nhà khoa học, chuyên gia, các cơ quan tư vấn cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược, lâu dài của Công ước Di sản thế giới.

Chia sẻ nhân sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết,tính xác thực có vai trò nền tảng trong cách chúng ta nhận diện và bảo vệ di sản thế giới và cần được hiểu trong chính bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại. Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều kinh nghiệm về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản. Hội nghị này có thể góp phần chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành các cách tiếp cận rõ ràng hơn, dựa trên bằng chứng và có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống Di sản thế giới.

Đối với Việt Nam, bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, việc đăng cai tổ chức Hội nghị khẳng định uy tín, vai trò chủ động, tích cực của nước ta với tư cách thành viên Ủy ban Di sản thế giới, gắn với kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO (1976-2026) và 40 năm Việt Nam tham gia Công ước (1987-2027), đồng thời thiết thực hưởng ứng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036) do Việt Nam khởi xướng tại Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Hội nghị góp phần triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh đất nước, củng cố quan hệ với UNESCO và các đối tác, tranh thủ ý kiến chuyên gia và sự ủng hộ đối với các hồ sơ công tác bảo tồn, phục dựng Điện Kính Thiên và Không gian Chính điện Kính Thiên, các hồ sơ đề cử di sản thế giới của Việt Nam như Óc Eo – Ba Thê, Cổ Loa, Củ Chi, Vân Long – Kim Bảng – Tam Chúc.

Việc đăng cai Hội nghị tại Hà Nội và Ninh Bình cũng góp phần khẳng định năng lực tổ chức, tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực, thúc đẩy du lịch, định vị Việt Nam là đối tác tin cậy, điểm đến của các sáng kiến văn hóa, di sản và đối thoại đa phương trong khu vực, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hai con số, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm của Việt Nam./.