Từ ngày 27-9 đến 1-10, Chính phủ Việt Nam và UNESCO sẽ đồng tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình, dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà nghiên cứu...

Họp báo công bố thông tin Việt Nam đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực chiều 22-9. Ảnh: DUY ANH

Hội nghị là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng nhằm trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống di sản thế giới, góp phần chuyển hóa kinh nghiệm thành cách tiếp cận rõ ràng, dựa trên bằng chứng.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận việc vận dụng tính xác thực trong đề cử, đánh giá, bảo tồn, phục hồi, tái thiết, diễn giải và quản lý di sản; giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa và phát triển du lịch.

Tại Hà Nội, hội nghị sẽ diễn ra các phiên toàn thể, thảo luận nhóm và lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Tại Ninh Bình, các đại biểu sẽ khảo sát thực địa tại Quần thể danh thắng Tràng An và khu vực Tam Chúc.

Tại họp báo, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ, tính xác thực có vai trò nền tảng trong cách nhận diện và bảo vệ di sản thế giới, cần được hiểu trong chính bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều kinh nghiệm về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản. Hội nghị góp phần chuyển hóa những kinh nghiệm thành cách tiếp cận rõ ràng hơn, có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống di sản thế giới.

Việc đăng cai tổ chức hội nghị khẳng định uy tín, vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam với tư cách là thành viên Ủy ban Di sản thế giới, gắn với kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, thiết thực hưởng ứng "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam khởi xướng.