Việt Nam đăng cai hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương.

Thông tin tại buổi họp báo và chiều 22/9 tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết, Hội nghị diễn ra vào thời điểm Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác trong năm 2026. Cũng trong năm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng.

Việc đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương tạo thêm một diễn đàn để kinh nghiệm và góc nhìn của Việt Nam đóng góp vào tiến trình thúc đẩy vai trò của văn hóa trên toàn cầu.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker phát biểu tại buổi họp báo vào chiều 22/9 tại Hà Nội.

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Việt Nam tiếp nối quá trình thảo luận quốc tế được thúc đẩy tại Hội nghị năm 2025 ở Nairobi, đồng thời triển khai các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới khuyến khích tổ chức những cuộc đối thoại tương tự ở cấp khu vực. Một vấn đề trọng tâm xuyên suốt Đối thoại là cách hiểu và đánh giá tính xác thực trong những bối cảnh mà di sản tồn tại, biến đổi và vẫn giữ được giá trị cốt lõi.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: “Tính xác thực có vai trò nền tảng trong cách chúng ta nhận diện và bảo vệ Di sản Thế giới, và cần được hiểu trong chính bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại. Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều kinh nghiệm về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản. Hội nghị này có thể góp phần chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành các cách tiếp cận rõ ràng hơn, dựa trên bằng chứng và có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống Di sản Thế giới.”

Ban tổ chức trao đổi với báo chí về việc tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân cũng cho rằng: “Trong bối cảnh hiện nay, quan điểm về di sản, đặc biệt là tính xác thực đã dần được củng cố và phát triển thông qua các văn kiện như Hiến chương Venice, Văn kiện Nara... Và lần này, chúng ta gặp nhau để đóng góp vào quá trình xây dựng Văn kiện Hà Nội trong bối cảnh tác động của đô thị hóa, của biến đổi khí hậu và thiên tai. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác bảo tồn cũng như phát huy giá trị di sản thế giới là các vấn đề toàn cầu chứ không phải chỉ riêng với Việt Nam hay đối với bất kỳ quốc gia nào. Hội nghị lần này là diễn đàn để các nước châu Á - Thái Bình Dương đưa ra quan điểm của mình, đưa ra quan điểm của khu vực để chia sẻ cùng với cả cộng đồng”.

Theo kế hoạch dự kiến, tại hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét mức độ phù hợp của những cách tiếp cận hiện nay trước thực tiễn bảo tồn di sản, trong đó có công tác phục dựng sau xung đột hoặc thiên tai, di sản sống và vai trò của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị di sản.

Các trường hợp nghiên cứu so sánh điển hình, các nhóm làm việc chuyên môn và phân tích thực địa sẽ giúp kiểm chứng những cách tiếp cận hiện hành qua các bối cảnh di sản cụ thể, từ đó xác định những lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện và hướng dẫn.

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương dự họp báo.

Một kết quả quan trọng của Hội nghị là đóng góp vào quá trình xây dựng Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực, đưa ra hướng dẫn thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong nhận diện di sản, xây dựng Danh sách Đề cử Dự kiến, lập Hồ sơ đề cử, cũng như bảo tồn, quản lý và giám sát các di sản.

Mục tiêu rộng hơn là thúc đẩy việc đánh giá tính xác thực theo hướng nhất quán, bao trùm và dựa trên minh chứng trong những bối cảnh văn hóa khác nhau, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về Giá trị Nổi bật Toàn cầu, tính toàn vẹn, cơ chế bảo vệ và quản lý hiệu quả. Những kết quả này sẽ đóng góp vào nỗ lực xây dựng một Danh sách Di sản Thế giới có tính đại diện, cân bằng và đáng tin cậy hơn.

Với hệ thống Di sản Thế giới và thiên nhiên đa dạng cùng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, Việt Nam mang đến những bài học thực tiễn phù hợp với nội dung thảo luận của Hội nghị. Chương trình sẽ xem xét trường hợp Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội và tiếp tục tại Ninh Bình với hoạt động khảo sát thực địa chuyên môn.

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chính thức ra mắt Đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chính thức ra mắt Đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976–2026). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm dấu mốc nửa thế kỷ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và truyền thông. Đồ họa được lựa chọn từ cuộc thi thiết kế toàn quốc do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát động vào tháng 4/2026. Sau gần ba tuần, cuộc thi đã thu hút 108 tác phẩm dự thi trên cả nước. Nhóm Manifesco đến từ TP Hồ Chí Minh giành Giải Nhất, với thiết kế được lựa chọn làm đồ họa chính thức cho dịp kỷ niệm 50 năm. Đồ hoạ kết hợp nhiều yếu tố hình ảnh: số 5 được tạo nên từ những đường nét song song mang sắc xanh UNESCO, tượng trưng cho nền tảng được vun đắp qua năm thập kỷ hợp tác. Số 0 lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam. Từ phần tâm màu đỏ, những đường nét đa sắc lan tỏa ra bên ngoài, thể hiện sự đa dạng văn hóa và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Theo ý tưởng thiết kế do nhóm tác giả trình bày, các yếu tố này kết nối bản sắc Việt Nam với tầm nhìn quốc tế của quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO.