Đại diện OECD trao Báo cáo đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, thành viên thị trường cùng các tổ chức khu vực và quốc tế.

Được thành lập từ năm 1999 với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Hội nghị bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD đã trở thành diễn đàn quan trọng để các nền kinh tế châu Á và OECD đối thoại chính sách về quản trị công ty, tài chính doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực cải cách thị trường vốn và nâng cao chuẩn mực quản trị công ty của Việt Nam. Hội nghị cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập ngành chứng khoán Việt Nam.

Tại phiên khai mạc, OECD chính thức công bố Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026, kết quả hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và OECD.

Báo cáo ghi nhận những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong hiện đại hóa thị trường vốn, trong đó có các cải cách góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đồng thời, báo cáo chỉ ra những cơ hội để tiếp tục phát triển thị trường vốn theo chiều sâu, đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn vào đầu tư sản xuất.

Báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính sách trong 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm: củng cố niềm tin thị trường; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cổ phần; mở rộng nguồn vốn dài hạn thông qua trái phiếu doanh nghiệp; phát triển cơ sở nhà đầu tư; tăng cường hội nhập quốc tế của thị trường vốn Việt Nam.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường vốn trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Theo Thứ trưởng, cần tăng cường vai trò của thị trường vốn với tư cách là kênh cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, bổ trợ cho kênh tín dụng ngân hàng.

Đánh giá việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là sự ghi nhận những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch hơn và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của một chặng đường mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quản trị công ty có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời là nền tảng xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, tăng cường minh bạch và công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông, nâng cao chất lượng quản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước phù hợp với các chuẩn mực của OECD; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị của báo cáo phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thư ký OECD Yasushi Masaki nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực cải cách và hợp tác quốc tế nhằm phát triển thị trường vốn vận hành hiệu quả. Ông cho rằng, kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy phát triển thị trường vốn là quá trình lâu dài, đòi hỏi cải cách liên tục, thể chế vững mạnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với các thành viên thị trường.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), kiêm Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA) Jean-Paul Servais nhấn mạnh, sự vững mạnh và khả năng chống chịu của các thị trường vốn châu Á không chỉ có ý nghĩa trong khu vực mà còn góp phần hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong hai ngày làm việc, hội nghị tập trung thảo luận các xu hướng và diễn biến chính đang định hình hoạt động quản trị công ty tại châu Á. Các nội dung gồm: vai trò của quản trị công ty đối với phát triển thị trường vốn, tạo lập giá trị doanh nghiệp và củng cố niềm tin nhà đầu tư; tác động của trí tuệ nhân tạo; vai trò của sở giao dịch chứng khoán trong thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt; quản lý và công bố thông tin về nguồn nhân lực; quản lý các tổ chức xếp hạng ESG, nhà cung cấp chỉ số và tổ chức tư vấn biểu quyết.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Dịp này, OECD cũng ra mắt tại khu vực châu Á Bộ Hướng dẫn mới dành cho tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Báo cáo “Nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường vốn tại châu Á”.

Hội nghị là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và OECD, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và thành viên thị trường trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những thách thức mới và đề xuất giải pháp tăng cường quản trị công ty trong khu vực.

Việc đăng cai tổ chức hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty phù hợp với Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD, hướng tới xây dựng thị trường vốn minh bạch, hiệu quả, có khả năng chống chịu, thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn.