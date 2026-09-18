Việt Nam đăng cai giải vô địch thế giới billiards 10 bi

Việt Nam tiếp tục được Liên đoàn Billiards Pool Thế giới (WPA) lựa chọn đăng cai Giải VĐTG 10 bi nam trong năm thứ hai liên tiếp.

Tâm điểm của tuần lễ billiards quốc tế là Iwan Simonis WPA Men's 10-Ball World Championship, quy tụ những cơ thủ hàng đầu thế giới tranh tài ở nội dung 10 bi. Riêng giải billiards VĐTG nam 10 bi có tổng giải thưởng 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Hoàng "sao" là 1 trong 5 cơ thủ Việt Nam so cơ tại giải VĐTG 10 bi 2026

Cơ thủ nổi tiếng số 1 billiards Việt Nam Dương Quốc Hoàng (Hoàng "sao") và nhiều cơ thủ quen thuộc khác như Lường Đức Thiện, Phạm Phương Nam... đại diện cho chủ nhà tranh tài tại giải đấu.

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 500.000 USD

Bên cạnh giải vô địch thế giới 10 bi nam, tuần lễ billiards tại NTĐ Phú Thọ còn có hai giải đấu đồng hành. Giải 9 bi nữ mở rộng Poison Saigon diễn ra từ 21 đến 25/9, quy tụ các nữ cơ thủ tranh tài ở nội dung 9 bi. Trong khi đó, giải đôi nam nữ mở rộng Box Billiards diễn ra ngày 19 đến 23/9, mang đến nội dung thi đấu theo cặp với yêu cầu cao về khả năng phối hợp và chiến thuật. Hai giải đấu có tổng giải thưởng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng).