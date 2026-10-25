Việt Nam đăng cai giải U23 Đông Nam Á

Quyết định được thông qua tại cuộc họp lần thứ 16 của Ban Thi đấu AFF, diễn ra ngày 23/10 tại Tokyo (Nhật Bản), do Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì.

Thời gian thi đấu cụ thể và địa điểm tổ chức hiện chưa được công bố. Ảnh: VFF.

U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch sau 3 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022, 2023 và 2025.

Đáng chú ý, tại giải đấu năm 2025 ở Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại đội chủ nhà 1-0 trong trận chung kết, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên giành 3 chức vô địch liên tiếp trong lịch sử giải đấu.

Việc được thi đấu trên sân nhà được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho U23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Theo phương án của AFF, giải đấu năm 2027 sẽ diễn ra sau vòng loại U23 châu Á 2028, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2027.

Đáng chú ý, năm 2027 còn diễn ra SEA Games 34 với môn bóng đá nam dành cho lứa tuổi U22.

Đây là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu ở cả hai đấu trường, sau khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games trong năm 2025.