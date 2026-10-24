Việt Nam đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2027: Chờ nâng cúp ở sân nhà

Cuộc họp lần thứ 16 của Ban Thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng Ban Thi đấu AFF. Tham dự có Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên của Ban Thi đấu.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc đứng trước cơ hội nâng cao một danh hiệu vô địch Đông Nam Á trước khán giả nước nhà. Ảnh: VFF

Theo chương trình nghị sự, các đại biểu thảo luận công tác tổ chức, việc điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xem xét kế hoạch và định hướng tổ chức các giải đấu của AFF trong những năm tới. Từ các nội dung đó, Ban Thi đấu thống nhất giao Việt Nam quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Kể từ khi AFF tổ chức sân chơi dành cho các đội tuyển U23 trong khu vực, đây là lần đầu tiên Việt Nam được chọn làm chủ nhà. Theo VFF, quyết định này thể hiện sự ghi nhận đối với kinh nghiệm, năng lực tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Theo kế hoạch dự kiến, giải đấu diễn ra vào tháng 7/2027, ngay sau khi Vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6 cùng năm. Thời gian và địa điểm thi đấu cụ thể sẽ được công bố sau.

Với U23 Việt Nam, việc đăng cai mang một ý nghĩa riêng. Đội tuyển đang giữ thành tích ba lần liên tiếp vô địch, vào các năm 2022, 2023 và 2025, và cả ba lần đều đăng quang khi giải được tổ chức ở nước ngoài. Gần nhất, tại giải năm 2025 ở Indonesia, U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi vượt qua đội chủ nhà ở trận chung kết.

Với thành tích đó, giải U23 Đông Nam Á 2027 đem đến cơ hội để U23 Việt Nam hướng tới chức vô địch trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả trong nước.

Về chuyên môn, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội kiểm tra, đánh giá lực lượng và thử nghiệm những nhân tố mới qua các trận đấu quốc tế chính thức. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, duy trì nhịp độ chuyên môn sau vòng loại U23 châu Á 2028, qua đó tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu ở đấu trường châu lục.

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