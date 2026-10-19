Việt Nam đăng cai Giải Đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2026

Trước khi bước vào giải, đấu kiếm Việt Nam (trái) cọ xát ở nhiều giải quốc tế.

Tại giải, Ban Tổ chức đưa vào tranh tài bộ huy chương dành cho Kiếm chém, Kiếm liễu và Kiếm ba cạnh nội dung nam và nữ. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tham dự giải với mục tiêu giành thành tích tốt nhất. Tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan, các kiếm thủ Việt Nam đã giành 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ. Trong đó, 3 HCV thuộc về các nội dung Kiếm ba cạnh cá nhân, Kiếm chém cá nhân và Kiếm chém đồng đội.

Trước khi bước vào Giải vô địch Đông Nam Á 2026, các VĐV Việt Nam đã tham gia Giải vô địch trẻ châu Á, vô địch châu Á, vô địch U.23 châu Á và ASIAD 20.