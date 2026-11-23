Ngày 19/11 tại Thâm Quyến, trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức chuyển giao vai trò chủ nhà APEC cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Khoảnh khắc bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mà còn mở đầu cho hành trình chuẩn bị của Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027.

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News, TS. Hoàng Huệ Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) nhận định để tổ chức thành công Năm APEC 2027, Việt Nam cần kế thừa có chọn lọc những kết quả của năm 2026, đồng thời phát huy năng lực điều phối, kết nối và dung hòa lợi ích giữa 21 nền kinh tế thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình mang tính biểu tượng

Tại sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc trao lại vai trò chủ nhà APEC cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên. Ngay sau đó, Việt Nam giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027: “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, cùng biểu trưng hoa sen với 21 đường nét tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên.

Theo TS. Huệ Anh, hình ảnh hoa sen bung nở, mềm mại nhưng giàu sức sống thể hiện tinh thần tự cường và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

“Đây là khoảnh khắc vừa mang tính biểu tượng cao, vừa có thể gửi tới nhiều thông điệp. Hai nước láng giềng lần lượt chủ trì diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực. Trung Quốc trao lại và Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà trước sự chứng kiến của 21 nền kinh tế, như vậy quan hệ hai nước đã vượt khỏi khuôn khổ song phương, trở thành nhân tố kiến tạo và thúc đẩy sự ổn định, thịnh vượng của toàn khu vực”, bà Huệ Anh nói.

Cùng với đó, chuyên gia chỉ ra sự tương đồng nhất định giữa chủ đề APEC 2027 của Việt Nam với chủ đề năm 2026 của Trung Quốc là “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”. Tuy nhiên, Việt Nam không đơn thuần tiếp nối chương trình nghị sự của nước chủ nhà tiền nhiệm, mà lựa chọn những ưu tiên mang dấu ấn riêng.

Logo APEC 2027. (Ảnh: BNG)

TS. Huệ Anh nhấn mạnh thêm nhìn từ góc độ vị thế quốc gia, việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai APEC, sau Hà Nội năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017 mang ý nghĩa khác biệt so với hai lần trước.

Năm 2006, gắn với năng lực hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh đất nước gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đến năm 2017, Việt Nam thể hiện vai trò chủ động đóng góp vào chương trình nghị sự khu vực thông qua Tuyên bố Đà Nẵng. Còn năm 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam tham gia định hình sâu hơn tiến trình hợp tác khu vực, hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Điểm khác biệt còn nằm ở nền tảng phát triển của Việt Nam hiện nay. Quy mô kinh tế lớn hơn đáng kể, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do được mở rộng, năng lực hội nhập và vị thế quốc tế cũng được nâng cao. “Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà khi quy mô kinh tế lớn hơn nhiều, có mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp và các thành viên APEC hiện chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam”, bà Huệ Anh nói.

Từ đó, bà Huệ Anh nhìn nhận việc đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc không đơn thuần là cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện năng lực tham gia giải quyết các vấn đề chung, thúc đẩy kết nối và đóng góp vào định hình tương lai kinh tế khu vực.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo nền tảng cho vai trò chủ nhà APEC

Bên cạnh ý nghĩa chính trị và ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn tạo động lực thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác kinh tế cụ thể giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo TS. Hoàng Huệ Anh, cần nhìn nhận đúng tính chất chuyến đi lần này. Đây là chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC kết hợp hoạt động làm việc song phương, khác với chuyến thăm cấp Nhà nước hồi tháng 4/2026, khi hai bên ra Tuyên bố chung và ký kết 32 văn kiện hợp tác. Do đó, trọng tâm không nằm ở việc phải tiếp tục ký thêm nhiều văn kiện cấp Nhà nước, mà nằm ở việc đôn đốc thực hiện những thỏa thuận đã có, đồng thời mở ra kênh hợp tác cụ thể, nhất là ở cấp địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC 2026. (Ảnh: TTXVN)

Trong số những lĩnh vực được đề cập, TS. Huệ Anh đánh giá xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc và thương mại nông sản qua cửa khẩu là những nội dung có khả năng sớm tạo ra tác động trực tiếp đến đời sống doanh nghiệp và người dân.

“Trung Quốc hoan nghênh nhập khẩu thêm hàng hóa chất lượng của Việt Nam. Khi tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh cũng cam kết mở rộng nhập khẩu nông sản, hoa quả Việt Nam. Tại Côn Minh ngày 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn đề xuất thí điểm ‘chuỗi thương mại nông sản tin cậy’ từ vùng sản xuất đến hệ thống phân phối, còn phía Vân Nam cam kết hợp tác theo hướng thương mại cân bằng, phát triển nông nghiệp đặc sắc”, bà Huệ Minh cho hay.

Theo TS. Huệ Anh, đây là những định hướng có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt. Khi Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam, người nông dân trồng sầu riêng, thanh long, chuối và nhiều mặt hàng khác có thể trực tiếp cảm nhận được lợi ích thông qua việc mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt tại khu vực miền Nam Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chuỗi thương mại tin cậy và cải thiện hoạt động thông quan có thể góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, qua đó nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Tuy nhiên, để hợp tác thương mại phát triển cân bằng và bền vững hơn, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần thay đổi cách tiếp cận thị trường.

Bà Huệ Anh cho rằng trước hết doanh nghiệp phải chuyển từ xuất khẩu hàng hóa thô sang những sản phẩm có thương hiệu và giá trị gia tăng cao. Cùng với đó là liên kết để được chuyển giao, chứ không chỉ để gia công cũng như đầu tư vào năng lực công nghệ của chính mình. Cuối cùng, doanh nghiệp Việt Nam cần đa dạng nguồn nguyên liệu và thị trường, tận dụng mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam

Những định hướng này có mối liên hệ trực tiếp với tinh thần “tự cường” trong chủ đề APEC 2027. Bởi một nền kinh tế có khả năng tự chủ không đồng nghĩa với khép kín, mà cần đủ năng lực nội tại để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, đồng thời duy trì khả năng thích ứng trước những biến động bên ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34, năm 2027.

Phú Quốc cần chuẩn bị gì để tạo dấu ấn APEC 2027?

Nếu Thâm Quyến là nơi Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC, thì Phú Quốc lại là địa điểm thể hiện năng lực tổ chức và dấu ấn của Việt Nam trong năm 2027.

Theo TS. Huệ Anh, hành trình từ Thâm Quyến đến Phú Quốc mang ý nghĩa biểu tượng đáng chú ý khi khu vực này từng là nơi khởi đầu và thí điểm thành công công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc, từ một làng chài nghèo khó trở thành đô thị hiện đại và trung tâm công nghệ toàn cầu. Trong khi đó, Phú Quốc đang được đầu tư để trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế, biểu tượng cho khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Một đặc khu của Trung Quốc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC cho một đặc khu của Việt Nam, trong khi cả hai đều là biểu tượng của đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là những động lực quan trọng được nhấn mạnh trong chương trình nghị sự APEC qua hai năm liên tiếp”, bà Huệ Anh chia sẻ.

Từ ý nghĩa đó, việc tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm điều kiện tổ chức một sự kiện quốc tế lớn, mà còn phải tận dụng kinh nghiệm của nước chủ nhà tiền nhiệm để nâng cao hiệu quả điều hành. TS. Huệ Anh đề xuất Việt Nam và Trung Quốc có thể phối hợp trên ba phương diện.

Trước hết, hai nước cần kế thừa có chọn lọc những kết quả hợp tác của APEC 2026, bảo đảm các sáng kiến đã được thông qua tiếp tục được triển khai trong năm 2027.

Tại APEC 2026, các nền kinh tế thành viên thông qua Tuyên bố Cấp cao cùng nhiều văn kiện quan trọng về số hóa thương mại, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, kết nối khu vực và phát triển ngành dịch vụ, đồng thời thúc đẩy thảo luận về FTAAP. Theo chuyên gia, do các văn kiện đều có lộ trình thực hiện dài hạn, việc Việt Nam và Trung Quốc phối hợp hiệu quả trong giai đoạn chuyển giao sẽ góp phần bảo đảm cam kết được triển khai thành những hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại trên giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đó, Quảng Đông và Thâm Quyến có thể chia sẻ kinh nghiệm đăng cai APEC, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và đón tiếp đại biểu, để Phú Quốc tham khảo và lựa chọn cách làm phù hợp. Bên cạnh đó, Việt Nam và Trung Quốc có thể phối hợp tổ chức các tọa đàm, đối thoại chính sách và hội thảo chuyên gia trong năm 2027 nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC, phù hợp với định hướng hợp tác song phương về kết nối chính sách, hạ tầng và con người.

Cuối cùng, cũng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất về mặt ngoại giao - phối hợp để duy trì APEC như một diễn đàn của đối thoại, hội nhập và liên kết kinh tế. Theo TS. Huệ Anh, trong bối cảnh môi trường quốc tế còn nhiều khác biệt về lợi ích và quan điểm, việc bảo đảm APEC tiếp tục là không gian hợp tác mở, nơi các nền kinh tế có thể trao đổi và tìm kiếm tiếng nói chung, là yêu cầu không dễ dàng.

“Việt Nam và Trung Quốc đều có lợi ích lớn trong một châu Á - Thái Bình Dương mở và ổn định. Tại APEC năm 2027, Việt Nam là chủ nhà của 21 thành viên, Việt Nam sẽ giữ vị trí cân bằng, lắng nghe và dung hòa lợi ích của mọi bên, vì một tương lai chung. Năng lực cân bằng ấy chính là một trong những tài sản lớn nhất của Việt Nam trong các cơ chế đa phương”, bà Huệ Anh nhận định.

Nhìn nhận từ thực tế, giá trị của một năm chủ nhà APEC không chỉ được đánh giá qua quy mô sự kiện, số lượng đại biểu hay mức độ hiện đại của cơ sở vật chất. Quan trọng hơn là khả năng tạo ra không gian đối thoại hiệu quả, thúc đẩy đồng thuận và đưa ra những định hướng hợp tác có giá trị lâu dài đối với khu vực. Với Việt Nam, APEC 2027 vì thế vừa là cơ hội khẳng định năng lực tổ chức, vừa là phép thử đối với khả năng điều phối và đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Từ lễ chuyển giao tại Thâm Quyến đến công tác chuẩn bị tại Phú Quốc, hành trình hướng tới APEC 2027 chính thức mở ra. Những kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ tiếp nhận vai trò chủ nhà, mà còn chủ động xác lập những ưu tiên hợp tác và định hướng phát triển mang dấu ấn riêng.

Theo TS. Hoàng Huệ Anh, năng lực cân bằng, lắng nghe và dung hòa lợi ích của các bên chính là một trong những tài sản lớn nhất của Việt Nam trong cơ chế đa phương. Đây cũng có thể trở thành yếu tố quyết định để Việt Nam tạo dấu ấn tại APEC 2027, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung.