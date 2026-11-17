Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ đã điểm lại những dấu ấn quan trọng trong quan hệ song phương, đặc biệt là việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 19-21/10/2026.

"Cái bắt tay" giữa hai đối tác

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết Đan Mạch là một trong những nước phương Tây sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào năm 1971. Trong những năm đầu, quan hệ hai nước mang đậm dấu ấn của sự hỗ trợ. Đan Mạch dành khoản viện trợ phát triển đáng kể cho Việt Nam và Việt Nam là một trong những nước nhận được nhiều viện trợ phát triển kinh tế nhất từ Đan Mạch thời kỳ đó. Sự hỗ trợ này góp phần giúp Việt Nam phát triển một số ngành công nghiệp trong quá trình tái thiết đất nước.

Theo Đại sứ, đến năm 2026, hai nước bước vào một kỷ nguyên hợp tác mới. Từ sự "sẻ chia hỗ trợ" của năm 1971, quan hệ nay trở thành những "cái bắt tay" giữa hai đối tác cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong những năm tới. Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ nhấn mạnh Đan Mạch đánh giá ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước do Nhà Vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón tiếp. Là một trong những quốc gia có chế độ quân chủ lâu đời nhất thế giới, Đan Mạch rất coi trọng việc mời một nguyên thủ quốc gia sang thăm cấp Nhà nước. Chuyến thăm có sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh việc nâng cấp quan hệ, nhân chuyến thăm, hai bên đã ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ trong các lĩnh vực năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp, thống kê, đo lường...; đồng thời, 15 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hai nước cũng được công bố, trong đó có một số thỏa thuận liên quan các khoản đầu tư đáng kể vào Việt Nam.

Thương mại, đầu tư: nhiều dư địa phát triển

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ cho biết giai đoạn 2021-2024, vốn đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam tăng gấp 4 lần, đưa Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư châu Âu hàng đầu tại Việt Nam nếu tính theo quy mô. Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam.

Theo Đại sứ, trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động, các doanh nghiệp có nhu cầu đẩy mạnh khu vực hóa và xây dựng mô hình kinh doanh đủ sức ứng phó với các cú sốc địa chính trị. Việt Nam với vị trí chiến lược thuận lợi đã chứng tỏ là điểm đến phù hợp cho các dự án đầu tư của Đan Mạch.

Đại sứ tin tưởng quan hệ thương mại sẽ có bước phát triển trong thời gian tới. Đan Mạch là một trong những nước sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Các doanh nghiệp Đan Mạch có thể mang tới cho doanh nghiệp Việt Nam công nghệ mới, phương thức sản xuất mới, cũng như cách thức tích hợp năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng vào chuỗi giá trị. Việc hợp tác với doanh nghiệp Đan Mạch cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam làm quen và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu.

Đề cập khả năng thu hút thêm doanh nghiệp Đan Mạch, Đại sứ cho biết cơ cấu kinh tế của Đan Mạch chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn thường đi theo xu hướng đầu tư của các tập đoàn lớn. Bà kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đan Mạch đến Việt Nam, bên cạnh các thương hiệu lớn và quen thuộc như LEGO, Pandora. Đó là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vận tải biển xanh, y tế, thực phẩm và nông nghiệp - những lĩnh vực mà doanh nghiệp Đan Mạch có nhiều năm kinh nghiệm.

Năng lượng xanh, kinh tế biển là những trụ cột hợp tác

Đại sứ Lina Gandløse Hansen đánh giá Việt Nam có mục tiêu cao đáng ghi nhận trong phát triển ngành hàng hải, phát triển cảng biển và đóng tàu. Đan Mạch là quốc gia hàng hải, có nền kinh tế biển phát triển, với ưu tiên chiến lược về thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và xanh hơn. Mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đề ra là mục tiêu chính trị rất tham vọng, đòi hỏi nhiều công nghệ mới. Bà hy vọng hai nước sẽ hợp tác trong lĩnh vực này.

Đại sứ khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột nền tảng trong quan hệ hai nước, với việc chia sẻ kinh nghiệm về năng lượng tái tạo, triển khai điện gió ngoài khơi, các biện pháp tiết kiệm năng lượng... Đan Mạch đã cùng Việt Nam thực hiện nhiều phân tích, báo cáo về tiềm năng năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Theo Đại sứ, kinh nghiệm của Đan Mạch cho thấy kinh tế phát triển, đầu tư tăng sẽ kéo theo nhu cầu năng lượng tăng. Các doanh nghiệp Đan Mạch muốn đầu tư tại Việt Nam cũng đòi hỏi được tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo, như trường hợp của LEGO hay Carlsberg. Đại sứ cho biết ít ngày tới bà sẽ dự lễ khánh thành dự án điện mặt trời của Carlsberg tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Đan Mạch vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ký thỏa thuận kinh doanh về một dự án thử nghiệm điện gió ngoài khơi. Đại sứ bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ chứng kiến tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước được triển khai thành những quyết định, dự án cụ thể, để các tua-bin gió có thể sớm xuất hiện ở ngoài khơi Việt Nam.

Về huy động nguồn lực tài chính, Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết trong bối cảnh địa chính trị bất ổn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh toàn cầu, chính phủ các nước, trong đó có Đan Mạch, có trách nhiệm tìm cách giảm thiểu rủi ro để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư. Nhân chuyến thăm, Đan Mạch đã công bố một số công cụ đầu tư mới góp phần giảm thiểu rủi ro và giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính thuận lợi hơn để triển khai các dự án.

Thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân

Về hợp tác giữa các địa phương, Đại sứ cho rằng bên cạnh thỏa thuận chính trị, hợp tác thương mại và giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương có tầm quan trọng tương đương. Đại sứ hy vọng sẽ có thêm nhiều quan hệ đối tác giữa các thành phố hai nước. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng là thành viên của Mạng lưới các thành phố lớn dẫn đầu về khí hậu (C40) mà Copenhagen tham gia, là nền tảng tốt để chia sẻ kiến thức về kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị và tiết kiệm năng lượng.

Về giao lưu nhân dân, Đại sứ cho biết trong 55 năm qua, rất nhiều người Việt Nam đã sang Đan Mạch học tập, tham gia các chương trình đào tạo trong khuôn khổ hợp tác phát triển. Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác nghiên cứu và cộng đồng cựu lưu học sinh, sinh viên Việt Nam học tập ở Đan Mạch với những đóng góp cho quan hệ hai nước, Đại sứ cho biết bà đặc biệt chú trọng thế hệ trẻ, tin rằng giao lưu nhân dân là cách để hai nước tiếp tục hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Bà hy vọng sẽ có thêm các hoạt động trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Chia sẻ về những ấn tượng sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết bà từng ba lần đến Việt Nam với tư cách Quốc vụ khanh phụ trách thương mại. Cương vị mới giúp bà có cơ hội sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Tại đây, Đại sứ ấn tượng với tốc độ phát triển và những đổi thay nhanh chóng của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, bà đặc biệt trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của người dân Việt Nam dành cho bản thân và gia đình, cũng như mong muốn tiếp tục tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa cũng như học hỏi từ con người nơi đây.

Đại sứ cho biết đối với người dân Đan Mạch, Việt Nam là điểm đến quen thuộc, gắn với những kỳ nghỉ, trải nghiệm ẩm thực và các danh lam thắng cảnh. Bên cạnh hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn vốn đã quen thuộc với người dân Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch mong muốn góp phần lan tỏa một góc nhìn toàn diện hơn về Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong phát triển kinh tế, công nghệ và sự chuyển mình mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng.

Nhắn gửi thông điệp nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục được vun đắp và lan tỏa, đặc biệt tới thế hệ trẻ hai nước. Bà khẳng định, châu Âu, trong đó có Đan Mạch, sẽ tiếp tục là đối tác của Việt Nam trong tương lai. Từ "sẻ chia hỗ trợ" cách đây 55 năm, quan hệ hai nước ngày nay đã phát triển thành "cái bắt tay bình đẳng", nơi hai quốc gia cùng hợp tác, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau cùng hướng tới tương lai của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.