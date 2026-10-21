Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác xanh và bền vững

Ngày 20/10 (theo giờ Việt Nam), tại Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik Đệ thập đã cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch và đưa ra nhiều định hướng thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Phát Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật những thành tựu phát triển, trong đó kết quả của 9 tháng đầu năm đã cho thấy khả năng chống chịu và động lực phát triển tích cực của nền kinh tế Việt Nam; khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên khoa học công nghệ, trong khi Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Đan Mạch với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Nguồn: VTV