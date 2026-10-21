Việt Nam-Đan Mạch thúc đẩy hợp tác xanh, hướng tới phát triển bền vững

Sáng 20/10 giờ địa phương (chiều 20/10 theo giờ Việt Nam), tại Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik Đệ thập đã cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch và đưa ra nhiều định hướng thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp giữa hai nước.

Phát biểu chào mừng, Nhà vua Frederik Đệ thập nhắc lại kỷ niệm từng đến Việt Nam cùng một phái đoàn đông đảo các doanh nghiệp Đan Mạch, và hôm nay nhiều doanh nghiệp đó đã có mặt tại đây và vẫn đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy những hợp tác, kiến tạo một tương lai xanh cho cả hai quốc gia.

Nhà Vua đánh giá cao mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam và khẳng định đây là định hướng rất rõ ràng, phù hợp với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật những thành tựu phát triển, trong đó kết quả của 9 tháng đầu năm đã cho thấy khả năng chống chịu và động lực phát triển tích cực của nền kinh tế Việt Nam; khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên khoa học công nghệ, trong khi Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Đan Mạch, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn quan hệ hai nước không chỉ dừng ở khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ, mà phải chuyển hóa thành những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư mới, những công nghệ mới, những chuỗi cung ứng mới và cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 nội dung các doanh nghiệp Đan Mạch cần chú trọng.

Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik Đệ thập đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi gần 20 thỏa thuận hợp tác./.