Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch.

Ngài Nicolai Wammen đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Đan Mạch.

Ngài Nicolai Wammen bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật; khẳng định Bộ Tư pháp sẵn sàng hợp chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác tư pháp và pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với Bộ Công an Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Đan Mạch tại cuộc gặp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Ngài Nicolai Wammen đã dành thời gian tiếp; tin tưởng cuộc gặp giữa hai Bộ là cơ hội tốt để hai bên thảo luận các biện pháp hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Đan Mạch duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Trên nền tảng quan hệ đó, chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao - thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho quốc gia bạn bè truyền thống, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thị trường năng động, điểm đến hấp dẫn của các dòng đầu tư xanh, chất lượng cao của Đan Mạch.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch tại cuộc gặp.

Trên cơ sở trao đổi ý kiến, hai bên nhất trí đánh giá, hiện nay tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, rửa tiền, di cư trái phép, lừa đảo trên không gian mạng.

Do đó hai bên nhất trí khởi động trao đổi đoàn các cấp nhằm ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; tích cực ủng hộ lẫn nhau, phối hợp quan điểm trên các diễn đàn, cơ chế an ninh và thực thi pháp luật quốc tế mà hai nước là thành viên.

Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là công tác điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng, chuyển đổi số, xây dựng, bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương hoặc trong khuôn khổ Interpol khi có yêu cầu. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước kinh doanh, đầu tư, học tập, du lịch trên lãnh thổ của nhau.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp lãnh đạo các Công ty của Đan Mạch là FrontDesk và Cbrain.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp đại diện các công ty Đan Mạch.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó xác định ứng dụng công nghệ hiện đại, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị là những nhiệm vụ quan trọng. Bộ Công an Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các công ty Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm về phối hợp với các cơ quan công quyền trong tổ chức tiếp nhận, phân luồng và phục vụ người dân; đặc biệt là kinh nghiệm triển khai, vận hành hệ thống, kết nối dữ liệu và đánh giá hiệu quả thực tế. Trao kinh nghiệm triển khai tại các cơ quan nhà nước của Đan Mạch, khả năng chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tích hợp các hệ thống hiện có và bảo đảm an toàn thông tin.

Bộ Công an Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo khuôn khổ pháp luật để cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch phát triển bền vững tại Việt Nam.