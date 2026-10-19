Việt Nam-Đan Mạch: Thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược xanh

Việc ứng dụng công nghệ như drone trong gieo sạ, bón phân và phun thuốc không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo độ chính xác cao trong canh tác. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược xanh. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi nước, hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý tài nguyên biển và bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Hợp tác thực chất, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng Đan Mạch là đối tác có quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của Đan Mạch trong nâng cao năng lực quản lý, phát triển công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi xanh từ nông nghiệp, an toàn thực phẩm đến quản lý nước, môi trường, phát triển bền vững,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Một kết quả đặc biệt nổi bật là Chương trình Hợp tác chiến lược ngành (Strategic Sector Cooperation - SSC) về an toàn thực phẩm, được triển khai từ năm 2016 giữa các cơ quan chuyên môn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Thuỷ sản Đan Mạch. Trong các giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào quản lý thức ăn chăn nuôi, quản lý thuốc thú y, sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và phương pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi dựa trên đánh giá rủi ro. SSC có ý nghĩa thiết thực vì không chỉ chuyển giao kỹ thuật mà còn hỗ trợ hoàn thiện phương pháp quản lý và nâng cao năng lực thực thi chính sách.

Giai đoạn III của SSC tiếp tục hướng tới chuyển đổi xanh trong hệ thống thực phẩm, tập trung vào giảm tổn thất, lãng phí thực phẩm; thúc đẩy sản xuất hữu cơ, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát sản phẩm hữu cơ. Đây là những chủ đề mới, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững của Việt Nam.

Canh tác lúa theo hướng bền vững giảm phát thải. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngoài SSC, Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm và giải pháp công nghệ mà Việt Nam quan tâm, như chăn nuôi hiện đại, quản lý phụ phẩm và chất thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nước trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Hai nước cũng có cơ sở hợp tác về nuôi trồng thủy sản bền vững, công nghệ nuôi trồng thủy sản trên ven biển, quản lý tác động môi trường do sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

"Ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chúng tôi coi trọng kinh nghiệm Đan Mạch về quản lý nước và nước thải, giải pháp kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường, các sáng kiến giảm phát thải và hợp tác hàng hải xanh. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp tích cực cho công tác quản lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam," Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, việc hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh vào tháng 11/2023 đã tạo khuôn khổ tổng thể để gắn kết đối thoại chính sách, hợp tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, thương mại, đầu tư xanh.

Điều đáng học hỏi từ Đan Mạch là cách tiếp cận kết hợp giữa quản lý nhà nước, tri thức khoa học và giải pháp của doanh nghiệp. Giá trị hợp tác không chỉ nằm ở từng dự án, mà còn ở những thay đổi bền vững về năng lực thể chế, phương thức tổ chức sản xuất, hiệu quả sử dụng tài nguyên.

“Đánh thức” giá trị mới của nông nghiệp trước biến đổi khí hậu. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Năm hướng ưu tiên tạo đột phá hợp tác

Theo Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch. Đây là dịp để hai nước tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động chung Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2026-2028 trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược xanh. Trên cơ sở nhu cầu của Việt Nam và thế mạnh của Đan Mạch, tôi kỳ vọng hợp tác sẽ được thúc đẩy ở năm hướng chính.

Trước hết là phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và phát thải thấp. Theo đó, cần ưu tiên hợp tác về chăn nuôi an toàn sinh học, giảm sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong chăn nuôi, giảm phát thải, xử lý chất thải, tiết kiệm nước, năng lượng và nâng cao hiệu quả chế biến thực phẩm.

Ngày 17/4/2026, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cùng các đối tác Đan Mạch tổ chức chương trình khảo sát thực tế kết quả triển khai Chương trình VAS tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Tiếp theo là tiếp tục phát huy và nâng tầm hợp tác SSC. Trong giai đoạn hiện tại, cần tập trung triển khai có hiệu quả những nội dung đã thống nhất về giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm, quản lý sản xuất hữu cơ và an toàn trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trên cơ sở đánh giá kết quả và nhu cầu thực tiễn, hai bên có thể nghiên cứu các nội dung tiếp nối về kinh tế tuần hoàn, an toàn thực phẩm và chuỗi giá trị. Đặc biệt coi trọng mô hình hợp tác giữa các cơ quan quản lý, nghiên cứu gắn với đào tạo.

Hướng ưu tiên thứ ba là thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững và kinh tế biển xanh. Đó là hợp tác về công nghệ nuôi trồng trên đất liền và trên biển, kiểm soát môi trường nuôi, quản lý thức ăn, nước, năng lượng và phát triển chuỗi cung ứng. Đồng thời, có thể tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý tổng hợp tài nguyên biển, giám sát môi trường, giảm rác thải nhựa và phát triển các giải pháp hàng hải xanh.

Định hướng thúc đẩy thứ tư là hợp tác về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu cần được mở rộng.

Việt Nam mong muốn tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ về quản lý nước và nước thải, xử lý và tái sử dụng chất thải, phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ hệ sinh thái và các giải pháp thích ứng cho vùng đồng bằng, ven biển.

Để các định hướng trên tạo ra kết quả cụ thể, hướng ưu tiên thứ năm là tăng cường kết nối giữa hợp tác công - tư (PPP), mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính.

Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, nâng cao giá trị sản xuất. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, ngoài hỗ trợ kỹ thuật, hai nước cần tạo điều kiện để các chủ thể này cùng xây dựng, triển khai những dự án phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với tăng trưởng xanh; đồng thời có thể nghiên cứu huy động nguồn lực qua những cơ chế và đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư là mô hình rất thành công tại Đan Mạch.

Như vậy, với nền tảng quan hệ hữu nghị, tin cậy và những kết quả hợp tác đã được tạo dựng, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, là dịp để hai bên xác định những ưu tiên phù hợp hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt, khi hợp tác chính sách, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực được triển khai đồng bộ, quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh sẽ có thêm điều kiện chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở cả hai nước./.

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, ngày 20/6/2026, tại Công viên APEC, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn.” (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)