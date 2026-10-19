Việt Nam - Đan Mạch nâng tầm hợp tác, bứt phá tăng trưởng xanh

Hôm nay 19-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch theo lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu. Chuyến thăm là dịp để hai nước đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Nền tảng hợp tác vững chắc

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1971. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Xuyên suốt lịch sử 55 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đến nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhất là về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án lớn của các doanh nghiệp Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Các doanh nghiệp tham gia đối thoại “Thúc đẩy đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tại Đan Mạch vào tháng 3-2026. Ảnh: TTXVN

Những năm gần đây, Việt Nam - Đan Mạch đã có nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác. Nổi bật là vào tháng 11-2023, hai bên thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh Việt Nam - Đan Mạch với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao tham vọng khí hậu toàn cầu, chú trọng chuyển đổi xanh công bằng.

Tuyên bố chung được triển khai thông qua: đối thoại xanh; năng lượng; hợp tác thương mại và kinh doanh; hàng hải; phát triển đô thị và các thành phố bền vững, đáng sống; lương thực, thực phẩm và nông nghiệp; y tế và khoa học đời sống; thống kê quốc gia hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh; thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh trên mọi lĩnh vực; hợp tác đa phương.

Hiện nay, Việt Nam đang ngày càng được các doanh nghiệp Đan Mạch nhìn nhận là một thị trường năng động và địa điểm đầu tư dài hạn tại khu vực. Về đa phương, Việt Nam và Đan Mạch là đồng sáng lập Diễn đàn cấp cao P4G - Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030.

Thúc đẩy mô hình hợp tác tiêu biểu

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Đan Mạch được coi là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về viện trợ phát triển, gắn với các ưu tiên về khí hậu, chuyển đổi xanh, di cư và đối tác bình đẳng với các nước đang phát triển. Quốc gia này coi ngoại giao kinh tế và ngoại giao xanh là công cụ đối ngoại then chốt, đặt mục tiêu trở thành “siêu cường xanh” ở cấp độ toàn cầu.

Đan Mạch coi châu Á - Thái Bình Dương là trung tâm kinh tế và quyền lực mới của thế giới, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, số hóa và tự do hàng hải. Hiện Đan Mạch đang thúc đẩy quan hệ với ASEAN, chú trọng các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Từ thực tiễn hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cũng khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Cùng quan điểm, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen đánh giá, Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường hơn 100 triệu dân, tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực, như năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong khi đó, Đan Mạch có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng sạch, công nghệ môi trường, sản xuất thực phẩm bền vững, kinh tế tuần hoàn và nhiều lĩnh vực quan trọng khác… Vì vậy, hai nước có những thế mạnh bổ trợ và lợi ích gắn kết chặt chẽ trong hợp tác lĩnh vực chuyển đổi xanh. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước.

Tính đến hết tháng 7-2026, Đan Mạch có 179 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn của Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Vestas, Novo Nordisk... đã và đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và cảng biển, năng lượng, dược phẩm, công nghệ xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Hợp tác cũng được mở rộng sang những lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng như y tế và khoa học đời sống, đổi mới sáng tạo, số hóa và công nghệ.