Việt Nam - Đan Mạch: Mở rộng hợp tác về công nghiệp, năng lượng

Mở rộng hợp tác trong chuyển đổi xanh, năng lượng

Ngày 29/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã tiếp và làm việc với bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam nhằm trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng, một số kiến nghị của doanh nghiệp Đan Mạch, đồng thời thảo luận các định hướng nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Trương Thanh Hoài với bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chúc mừng bà Lina Gandløse Hansen nhận nhiệm vụ Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực cho việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch. Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với Đan Mạch, trong đó Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh là khuôn khổ quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong chuyển đổi xanh, năng lượng, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cũng chia sẻ một số kết quả chuyến công tác vừa qua của Đoàn Bộ Công Thương tại Đan Mạch và Đức. Trong thời gian làm việc tại Đan Mạch, Đoàn đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với một số doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, trong đó có Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) và Vestas, về điện gió ngoài khơi, công nghệ, phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng. Chuyến công tác giúp Bộ Công Thương có thêm góc nhìn thực tiễn về kinh nghiệm, thế mạnh của doanh nghiệp Đan Mạch cũng như các điều kiện cần thiết để thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đối với điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng tái tạo, Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách và các điều kiện cần thiết để phát triển lĩnh vực này theo hướng hiệu quả, bền vững và phù hợp với quy định pháp luật.

Bộ Công Thương hoan nghênh các doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư và mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng trong nước.

Doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Về phía Đan Mạch, Đại sứ Lina Gandløse Hansen đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và cho biết các doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Đại sứ đồng thời chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có CIP, Vestas và Carlsberg, liên quan đến quá trình triển khai dự án, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết các doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài ghi nhận các ý kiến và kiến nghị của phía Đan Mạch, đồng thời khẳng định Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương các doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động và phát triển các dự án dài hạn tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với các đề xuất cụ thể của CIP, Vestas, Carlsberg và các doanh nghiệp Đan Mạch, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, hỗ trợ xử lý trong phạm vi chức năng, thẩm quyền và trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng cũng khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch gắn hoạt động đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp cung ứng trong nước và tăng cường sử dụng sản phẩm, linh kiện, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó nâng cao sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn Đan Mạch.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài một lần nữa chúc Đại sứ Lina Gandløse Hansen có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam và khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Đan Mạch nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam - Đan Mạch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.