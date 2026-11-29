Tình hình nước lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang rút dần. Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó, lực lượng Công an cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi đã xung kích giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ. Trong khi đó, tại TP Đà Nẵng do nước sông Tam Kỳ vẫn còn ở mức cao gây ngập sâu tại một số khu vực trũng thấp, ven sông thuộc các phường Tam Kỳ, Quảng Phú nên lực lượng Công an tiếp tục ứng trực, lập rào chắn và giăng dây cảnh báo nguy hiểm.