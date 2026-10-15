Việt Nam - Đan Mạch hợp tác thống kê và chuyển đổi số

Chiều 15/10, tại trụ sở Cục Thống kê, Cục Thống kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Đan Mạch tổ chức Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thống kê chính thức, dữ liệu hành chính và chuyển đổi số (MoU).

Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc dự án hợp tác với Đan Mạch phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: GNO

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh ý nghĩa của việc ký kết Bản ghi nhớ trong nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Đan Mạch khi các bên đều nhận thức rõ vai trò quan trọng của số liệu thống kê chính thức đáng tin cậy, kịp thời và dễ tiếp cận đối với việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Phó Cục trưởng Đỗ Thị Ngọc, đây là bước đi có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo lập khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài, góp phần phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của mỗi bên, đồng thời mở ra một cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh công tác thống kê đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số cũng như nhu cầu ngày càng cao về thông tin thống kê.

"Bản ghi nhớ đã được các bên phối hợp xây dựng hoàn thiện trên tinh thần thiện chí, trách nhiệm và đồng thuận cao, đồng thời được cấp có thẩm quyền cho phép ký kết. Đây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, thể hiện quyết tâm của các bên trong việc đưa quan hệ hợp tác thống kê Việt Nam - Đan Mạch bước sang một giai đoạn phát triển mới", Phó Cục trưởng Đỗ Thị Ngọc nhấn mạnh.

Bản ghi nhớ được xây dựng trên nền tảng Thỏa thuận Hợp tác chiến lược ngành về Thống kê, tạo cơ sở để Cục Thống kê Việt Nam, Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các mục tiêu hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực hiện có.

Đại diện cơ quan Thống kê Việt Nam và Thống kê Đan Mạch ký kết trực tuyến. Ảnh: GNO

Đặc biệt, Lễ ký kết diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Đan Mạch, góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thống kê nói riêng và quan hệ giữa hai quốc gia nói chung.

Phát biểu trực tuyến tại điểm cầu Cơ quan Thống kê Đan Mạch, ông Carsten Ulrik Zangenberg, Phó Cục trưởng Cơ quan Thống kê Đan Mạch đánh giá cao sự hợp tác của cơ quan Thống kê Đan Mạch và Thống kê Việt Nam đã phát triển trong nhiều năm với nhiều tiến bộ quan trọng trong quản trị, phổ biến dữ liệu, thống kê doanh nghiệp, chuyển đổi số…

Ông Carsten Ulrik Zangenberg khẳng định việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) sẽ tạo ra một khuôn khổ vững chắc cho sự hợp tác trong tương lai, thể hiện cam kết tiếp tục làm việc cùng nhau, chia sẻ tri thức và phát triển thống kê chính thức chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mette Ekeroth, Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam khẳng định vai trò hỗ trợ, kết nối của Đại sứ quán Đan Mạch trong quá trình thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan thống kê. Đại sứ quán đã phối hợp với các bên trong quá trình xây dựng, trao đổi và hoàn thiện Bản ghi nhớ, hướng tới thiết lập khuôn khổ hợp tác ổn định, tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: GNO

Theo nội dung Bản ghi nhớ, Cục Thống kê Việt Nam, Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các mục tiêu hợp tác trên cơ sở nguồn lực hiện có, từng bước cụ thể hóa thành các hoạt động, chương trình, dự án, khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị và khảo sát học tập. Các bên cũng hướng tới tăng cường đối thoại, trao đổi tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và đa phương về thống kê chính thức, dữ liệu hành chính, chuyển đổi số và các vấn đề thống kê liên quan.

Việc ký kết Bản ghi nhớ mở ra cơ hội để hai cơ quan tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới và hiện đại hóa công tác thống kê. Qua đó góp phần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu và từng bước hiện đại hóa hệ thống thống kê Việt Nam, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cục Thống kê Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, chủ động xây dựng các hoạt động hợp tác cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tiễn và nguồn lực của các bên, bảo đảm Bản ghi nhớ được thực hiện thực chất, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài.