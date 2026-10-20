Việt Nam - Đan Mạch: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng

Quan hệ phát triển tích cực

Phát biểu tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu.

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều 19-10, tại thủ đô Copenhagen, ﻿Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng; các doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora, Carlsberg hiện diện, hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Nhà vua Frederik X trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch.

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua năm 2011, khi còn là Thái tử kế vị, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm năm 2022 cùng Thái tử phi Mary, nay là Hoàng hậu Đan Mạch, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Đan Mạch thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, đã tạo động lực cho hợp tác song phương, góp phần tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Phát huy thế mạnh bổ sung

Nhà vua Frederik X nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế biển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức Đan Mạch tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên chia sẻ bên cạnh những lợi ích hợp tác thiết thực, quan hệ hai nước còn được vun đắp bằng tình cảm hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Đan Mạch trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân; bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp này, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch ngày càng bền chặt, sâu sắc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary sớm thăm Việt Nam, để tiếp tục chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước và sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hai nước.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen. Sáng 19-10, Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng nằm trong khuôn viên pháo đài Kastellet, thủ đô Copenhagen. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen - một trong những trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất tại Đan Mạch.