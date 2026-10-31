Việt Nam - Đan Mạch hiện thực hóa Đối tác chiến lược toàn diện qua sản xuất xanh

Được xác lập nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19 đến 21-10-2026, khuôn khổ quan hệ mới tạo thêm động lực để hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển đổi xanh và phát triển sản xuất bền vững. Việc Spectre đưa nhà máy mới vào hoạt động tại Hưng Yên ngày 30-10 là bước triển khai cụ thể theo định hướng đó.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen cho rằng, dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 — 25/11/2026) và việc nâng cấp quan hệ song phương mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó yêu cầu quan trọng là nhanh chóng chuyển các cam kết chính trị thành hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Doanh nghiệp Đan Mạch có triển vọng đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam thông qua chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và kết nối nguồn lực quốc tế trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp bền vững, logistics và bảo vệ môi trường.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trao đổi với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đại sứ Lina nêu rõ: “Tuần trước, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Giờ là lúc chúng ta bắt tay vào công việc”. Việc Tập đoàn Spectre khánh thành nhà máy mới tại Hưng Yên vào ngày 30-10, chỉ một tuần sau chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là một ví dụ về việc hiện thực hóa hợp tác.

Đại sứ hoan nghênh quyết định mở rộng sản xuất của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp lựa chọn thị trường này. Hiện ngoài các tập đoàn lớn, hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ Đan Mạch cũng hoạt động tại Việt Nam, giúp tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng địa phương.

Bên trong nhà máy may Spectre tại Khu công nghiệp Sông Trà 2, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Bà đánh giá cao Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý, lực lượng lao động có trình độ và khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Tuy nhiên, chính phủ cần tiếp tục duy trì chính sách ổn định, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Bà cũng ghi nhận tinh thần cởi mở, sẵn sàng hợp tác của chính quyền tỉnh Hưng Yên trong hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án.

“Đây là những lợi thế Việt Nam cần tiếp tục phát huy trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư trong khu vực ngày càng gay gắt. Với vai trò của mình tại Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hoạt động đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước”, Đại sứ Nina nêu bật.

Nâng chuẩn sản xuất, tăng sức cạnh tranh ngành dệt may

Hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Spectre đã đưa toàn bộ hoạt động sản xuất của tập đoàn về đây. Nhà máy mới tại Hưng Yên là cơ sở thứ tư, đồng thời có quy mô lớn và mức độ hiện đại cao nhất trong hệ thống của doanh nghiệp.

Ông Lars Christensen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Spectre. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Lars Christensen, Giám đốc Điều hành Spectre, chia sẻ quyết định tiếp tục đầu tư tại Việt Nam trước hết xuất phát từ năng lực và sự tận tâm của người lao động địa phương, cùng với vị trí gần Hà Nội, cách sân bay quốc tế khoảng hai giờ di chuyển, cũng tạo thuận lợi cho hoạt động và kết nối của doanh nghiệp.

“Lực lượng lao động Việt Nam là yếu tố quan trọng nhất khiến Spectre lựa chọn gắn bó lâu dài. Hiện các vị trí quản lý, kỹ sư và nhân viên văn phòng tại Việt Nam đều do người Việt Nam đảm nhiệm. Công ty còn duy trì Spectre Academy để đào tạo nhân viên mới và bồi dưỡng đội ngũ quản lý”, ông Lars Christensen nói.

Nhà máy mới tại Hưng Yên, chuyên sản xuất trang phục dã ngoại, đạt chứng nhận LEED Gold - cấp chứng nhận cao trong hệ thống đánh giá công trình xanh do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển. Spectre sử dụng năng lượng mặt trời, thiết kế tiết kiệm năng lượng và thu gom nước mưa phục vụ vận hành, kể cả xả nước nhà vệ sinh.

Theo công bố của doanh nghiệp, các giải pháp này giúp nhà máy dự kiến giảm khoảng 1.600 tấn CO₂ mỗi năm so với cơ sở cùng quy mô. Đến năm 2030, tập đoàn đặt mục tiêu giảm 42% phát thải trong hoạt động trực tiếp và 25% trên toàn chuỗi giá trị. Ông Lars Christensen kỳ vọng hoạt động của Spectre sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu về giải pháp xanh và khả năng tiếp cận năng lượng sạch tại địa phương.

Ông Jesper Klausen (ngoài cùng bên trái) tại lễ khánh thành nhà máy thứ tư của Spectre tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Theo ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển Bền vững của Tập đoàn Spectre, doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra vải, quản lý kho, vận chuyển nội bộ, cắt may và logistics. Công nghệ giúp nâng cao an toàn, chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật.

Spectre cũng ưu tiên mua nguyên liệu trong nước khi đáp ứng yêu cầu; hiện nhiều phụ liệu và chi tiết sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam cung ứng, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, chờ nguyên liệu, đồng thời giảm tác động môi trường.

Spectre xuất khẩu sản phẩm tới hơn 50 quốc gia. Đến nay, tập đoàn đã đầu tư hơn 60 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động, riêng nhà máy Hưng Yên có vốn đầu tư 30 triệu USD, dự kiến tạo 3.000 việc làm.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhận xét nhà máy Spectre tại Hưng Yên là dự án đáng chú ý nhờ ứng dụng tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại trong toàn chuỗi cung ứng, qua đó tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho các thương hiệu quốc tế.

Theo ông, việc Spectre tiếp tục mở rộng nhà máy tại An Giang, Ninh Bình và Hưng Yên còn thể hiện định hướng đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo nhân lực quản lý, kỹ thuật, phát triển sản phẩm và tìm nguồn nguyên phụ liệu, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với ngành và chăm lo đời sống người lao động. Những bước đi này có thể tạo thêm động lực để doanh nghiệp trong nước nâng cấp hoạt động sản xuất.

Dây chuyền sản xuất hiện đại trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Từ thực tế đó, ông Giang lưu ý ba yêu cầu đối với doanh nghiệp dệt may. Trước hết là đầu tư đồng bộ vào hạ tầng, công nghệ và con người; tiếp đó là đáp ứng tiêu chuẩn của nhãn hàng về chất lượng, quy trình, truy xuất thông tin, tuân thủ pháp luật và bảo đảm quyền lợi người lao động. Doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng, ưu tiên tìm nguồn nguyên phụ liệu trong nước khi đáp ứng yêu cầu để tận dụng ưu đãi từ 16-17 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.

Một sản phẩm cấp cao do người lao động Việt Nam sản xuất. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Về sản xuất xanh, ông Giang nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, nước và bảo đảm sức khỏe người lao động. Ông dẫn chứng Spectre sử dụng hệ thống làm mát, điều hòa trung tâm để duy trì nhiệt độ phù hợp và kiểm soát độ ẩm, vừa hạn chế bệnh đường hô hấp cho công nhân vừa bảo quản tốt sản phẩm.

Sản phẩm sử dụng nhiều hạng mục nguyên liệu trong nước. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Hướng tới APEC 2027, Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự kiến tổ chức hội nghị toàn ngành tại Phú Quốc trong hai ngày 10 và 11-12-2026, với gần 1.000 hội viên, trong đó doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 62%. Đây là dịp để doanh nghiệp trao đổi về cơ hội, thách thức và vị trí của ngành trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Vũ Đức Giang nhận định doanh nghiệp trong ngành cần phát triển danh mục sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường để phân tán rủi ro, duy trì chuỗi phân phối và củng cố vị thế quốc tế.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Đan Mạch đặt nền tảng cho giai đoạn hợp tác mới, trong đó đầu tư không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi xanh và gia tăng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.