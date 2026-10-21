Việt Nam - Đan Mạch cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh

Cùng dự chương trình có: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại biểu Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026).

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026) là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, gắn bó của hai dân tộc. Qua những giai điệu, vũ điệu và sắc màu nghệ thuật, các đại biểu sẽ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn của mỗi dân tộc, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cũng như sức sống mãnh liệt của tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu.

55 năm trước, ngày 25-11-1971, giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định mang ý nghĩa lịch sử ấy của hai nước đã đặt nền móng cho một tình hữu nghị chân thành, bền chặt và được vun đắp bằng sự tin cậy, tình đoàn kết, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua và đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, vì những lợi ích chung của nhân dân hai nước; tin tưởng mối quan hệ Đan Mạch - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch về sự gắn bó lâu dài và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đan Mạch về thiện chí, sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những người bạn Đan Mạch chân thành, trọng tình, trọng nghĩa đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước trong suốt 55 năm qua, cũng như các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch với các dự án phát triển và đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Đan Mạch đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hội nhập, tích cực đóng góp xây những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn. Hơn 10 văn kiện hợp tác đã được ký kết, nhiều cơ hội mới được mở ra, nhiều thỏa thuận đã được cam kết để cùng hướng tới hợp tác hiệu quả, dài hạn trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Phần biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam tại chương trình.

Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không chỉ đang được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị ở cấp cao, mà còn được tiếp thêm động lực từ sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và nhân dân hai nước.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đan Mạch "Thời gian không làm tình bạn cũ đi, mà càng làm cho tình bạn thêm sức sống mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố cùng với sự phát triển của mỗi đất nước và song hành cùng những chuyển biến của thời đại. Những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước đều có dấu ấn của Hoàng gia, Nữ hoàng Margrethe II và Nhà vua Frederik X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 55 năm trước, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hôm nay, một lần nữa Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong khu vực Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch để gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.

* Trước đó, chiều 20-10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Glyptotek, thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch).

Bảo tàng do nhà sản xuất bia và con trai người sáng lập hãng bia Carlsberg xây dựng trên cơ sở bộ sưu tập cá nhân của ông. Năm 1888, Carl Jacobsen hiến tặng bộ sưu tập nghệ thuật cho công chúng và bắt đầu xây dựng bảo tàng. Bảo tàng Glyptotek chính thức mở cửa năm 1897.

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật, tập trung vào 2 nhóm lớn gồm cổ vật Địa Trung Hải cổ đại và nghệ thuật Đan Mạch, Pháp thế kỷ XIX.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu.

55 năm trước, ngày 25-11-1971, giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định mang ý nghĩa lịch sử ấy của hai nước đã đặt nền móng cho một tình hữu nghị chân thành, bền chặt và được vun đắp bằng sự tin cậy, tình đoàn kết, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua và đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, vì những lợi ích chung của nhân dân hai nước; tin tưởng mối quan hệ Đan Mạch - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch về sự gắn bó lâu dài và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đan Mạch về thiện chí, sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những người bạn Đan Mạch chân thành, trọng tình, trọng nghĩa đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước trong suốt 55 năm qua, cũng như các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch với các dự án phát triển và đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Đan Mạch đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hội nhập, tích cực đóng góp xây những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn. Hơn 10 văn kiện hợp tác đã được ký kết, nhiều cơ hội mới được mở ra, nhiều thỏa thuận đã được cam kết để cùng hướng tới hợp tác hiệu quả, dài hạn trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Phần biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam tại chương trình.

Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không chỉ đang được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị ở cấp cao, mà còn được tiếp thêm động lực từ sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và nhân dân hai nước.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đan Mạch "Thời gian không làm tình bạn cũ đi, mà càng làm cho tình bạn thêm sức sống mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố cùng với sự phát triển của mỗi đất nước và song hành cùng những chuyển biến của thời đại. Những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước đều có dấu ấn của Hoàng gia, Nữ hoàng Margrethe II và Nhà vua Frederik X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 55 năm trước, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hôm nay, một lần nữa Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong khu vực Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch để gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.

* Trước đó, chiều 20-10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Glyptotek, thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch).

Bảo tàng do nhà sản xuất bia và con trai người sáng lập hãng bia Carlsberg xây dựng trên cơ sở bộ sưu tập cá nhân của ông. Năm 1888, Carl Jacobsen hiến tặng bộ sưu tập nghệ thuật cho công chúng và bắt đầu xây dựng bảo tàng. Bảo tàng Glyptotek chính thức mở cửa năm 1897.

Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật, tập trung vào 2 nhóm lớn gồm cổ vật Địa Trung Hải cổ đại và nghệ thuật Đan Mạch, Pháp thế kỷ XIX.