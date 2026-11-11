Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Cơ hội để thử nghiệm những nhân tố mới

Đội tuyển Việt Nam bước vào Casper Cup 2026 sau những kết quả chưa thực sự như mong đợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thất bại 1-2 trước Thái Lan ở vòng bảng và trận thua Malaysia 0-1 trong cuộc tranh hạng ba khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể bảo vệ thành công vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á đã thiết lập suốt triều đại của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tuyển thủ Việt Nam - Nguyễn Hai Long, người đã từng đối đầu với những người đồng nghiệp tới từ Đài Bắc Trung Hoa ở cấp độ U23 vào năm 2021, sẽ không góp mặt trong đợt tập trung này. Ảnh: VFF

Ở đợt tập trung lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều điều chỉnh về nhân sự nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực. Những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh không góp mặt trong danh sách triệu tập. Thay vào đó, ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ là nòng cốt U23 Việt Nam từng giành hạng ba U23 Châu Á 2026 tại Saudi Arabia như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Quốc Cường hay hiện tượng Trần Ngọc Sơn.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp tổn thất về lực lượng khi 5 cầu thủ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo không thể hội quân do chấn thương sau vòng 7 V.League 2026/27. Để bổ sung nhân sự, HLV Kim Sang Sik đã triệu tập tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của CLB HAGL và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc tới từ SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh những cầu thủ trẻ, sự góp mặt của các nhân tố giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt mới như Olaha Mạnh Đức cũng mang đến thêm phương án cho đội tuyển. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá khả năng hòa nhập và sự kết nối giữa các cầu thủ trong đội hình.

Ở phía đối diện, Đài Bắc Trung Hoa đang trải qua giai đoạn khó khăn về phong độ. Đội bóng của HLV Matthew Ross không giành được chiến thắng nào trong 8 trận gần nhất kể từ năm 2024. Ở lần ra sân gần nhất hồi tháng 3/2026, đại diện Đông Á nhận thất bại 1-3 trước Sri Lanka. Trong 5 trận đấu gần nhất kể từ tháng 9/2025, hàng phòng ngự của đội bóng này đã phải nhận tới 20 bàn thua.

Về lực lượng, Đài Bắc Trung Hoa vẫn có sự góp mặt của một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như đội trưởng Chen Po-liang, Wu Chun-ching và Chen Hao-wei. Đây là những nhân tố quan trọng trong quá trình tổ chức lối chơi của đội khách. Ngoài ra, đội hình của HLV Matthew Ross cũng có sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những gương mặt nhập tịch, mang đến nhiều phương án nhân sự cho giải đấu.

Xét về lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam đang có thành tích tốt hơn trước Đài Bắc Trung Hoa. Trong những lần chạm trán gần đây, đội tuyển Việt Nam từng giành chiến thắng ở các trận đấu năm 2015 và 2016. Tuy nhiên, cuộc gặp gần nhất giữa hai đội vào tháng 3/2017 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Trận đấu tại sân Thiên Trường cũng là màn khởi đầu của hai đội tại Casper Cup 2026. Sau cuộc chạm trán này, Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi đội tuyển Việt Nam đối đầu đại diện Trung Á vào ngày 17/11.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Lê Giang Patrik, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thành Chung, Lương Chí Khải, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Khuất Văn Khang, Hoàng Vĩnh Nguyên, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Trần Việt Cường. Đài Bắc Trung Hoa: Jacobs Odo, Jason Hsu, Huang Chun Lin, Tu Shao Chieh, Lai Wei, Wang Yi You, Tsai Meng Cheng, Chang Tai Yuan, Lai Yi Chiao, Chen Hao Wei, Chen Chin Yang.

Phong độ của đội tuyển Việt Nam

Phong độ của Đài Bắc Trung Hoa

Thành tích đối đầu giữa hai đội