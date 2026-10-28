Việt Nam đã sẵn sàng tạo kỳ tích ở World Cup

Chiến thắng trên đất Hàn Quốc khép lại đợt tập huấn quan trọng, đồng thời cho thấy thầy trò HLV Cristiano Roland đang từng bước hoàn thiện sự chuẩn bị cho sân khấu World Cup.

Shinpyeong không phải đối thủ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Đội bóng trường trung học này từng vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân Hàn Quốc năm 2026, qua đó mang đến cho U17 Việt Nam một bài kiểm tra có giá trị chuyên môn. Điều quan trọng với HLV Cristiano Roland không đơn thuần là kết quả, mà nằm ở khả năng vận hành chiến thuật và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ sau từng trận đấu.

U17 Việt Nam tiếp tục có thêm một màn thử lửa tích cực trước thềm FIFA U17 World Cup 2026 khi đánh bại CLB Shinpyeong với tỷ số 4-2. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam bị dẫn trước từ phút 10 nhưng nhanh chóng cho thấy khả năng phản ứng. Sỹ Bách có pha đi bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Đại Nhân băng vào dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1. Quý Vương sau đó đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1, trước khi Shinpyeong được hưởng phạt đền và quân bình tỷ số 2-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động. Trí Dũng ghi bàn ở phút 68 để đưa đội khách một lần nữa vượt lên, trước khi Mạnh Quân ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 76. Việc ghi 4 bàn trước một đối thủ có chất lượng cho thấy các học trò của HLV Cristiano Roland đang có những tín hiệu tích cực trong khâu tấn công.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không nằm ở những con số trên bảng tỷ số. Ban huấn luyện ưu tiên thử nghiệm nhân sự, kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tăng cường sự phối hợp giữa các tuyến. Đây là cách chuẩn bị cần thiết khi U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào sân chơi có đẳng cấp hoàn toàn khác.

Từ Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 29/10 để tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 6/11, đội dự kiến sang UAE tập huấn và thi đấu giao hữu trước khi di chuyển tới Qatar dự FIFA U17 World Cup 2026.

Việc giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 là một cột mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới. Sau dấu mốc U20 World Cup 2017, bóng đá trẻ Việt Nam trở lại với một kỳ World Cup và lần này là ở cấp độ U17.

Tấm vé đến Qatar đã mở ra một giấc mơ lớn cho U17 Việt Nam. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tạo nên bất ngờ và viết thêm một dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi thế giới.