Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC để rà soát công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều, cần tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả.
Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-da-san-sang-dam-nhan-vai-tro-chu-nha-apec-2027-post1146716.vnp