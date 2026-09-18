Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Thu Phương

Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn phòng vệ thương mại lần thứ ba do Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 18-9 với chủ đề “Thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia - kiến tạo động lực cho tăng trưởng”.

Thực tiễn cho thấy công tác phòng vệ thương mại của Việt Nam ngày càng được triển khai chủ động trên cả hai chiều nhập khẩu và xuất khẩu. Đối với hàng hóa nhập khẩu, Việt Nam đã khởi xướng 62 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại và đang duy trì 37 biện pháp đối với hàng hóa nhập khẩu. Việc điều tra, áp dụng các biện pháp trên cơ sở quy định pháp luật và cam kết quốc tế góp phần bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ năng lực sản xuất trong nước.

Cùng với đó, tính đến giữa tháng 9-2026, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã đối mặt với 327 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường. Riêng 9 tháng năm 2026 phát sinh 27 vụ việc mới, tăng hơn 4 vụ so với cả năm 2025.

Ông Lê Sỹ Giảng, Giám đốc Công ty TNHH GH Consults cho biết, các sản phẩm công nghiệp cơ bản như kim loại, hóa chất, nhựa và vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong các vụ việc phòng vệ thương mại. Các biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ ngày càng đa dạng; nhiều quy định của Hoa Kỳ và EU đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam chủ động theo dõi, nhận diện và ứng phó.

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại lưu ý chủ động quản trị rủi ro thương mại thông qua tăng cường cảnh báo sớm, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao năng lực của hiệp hội và doanh nghiệp; phối hợp thực thi và gắn phòng vệ thương mại với chính sách phát triển công nghiệp.

Tại hội thảo chuyên đề hướng dẫn doanh nghiệp nhận diện dấu hiệu khởi xướng điều tra và xây dựng hồ sơ yêu cầu điều tra phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại làm rõ yêu cầu về phạm vi hàng hóa, ngành sản xuất trong nước, chứng minh thiệt hại và mối quan hệ nhân quả; đồng thời hướng dẫn thu thập dữ liệu, bảo đảm tính đại diện, nhất quán.