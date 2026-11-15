Việt Nam cùng các nước ASEAN lan tỏa sắc màu văn hóa tại Seoul

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với các sản phẩm thủ công truyền thống, những câu chuyện văn hóa đặc sắc và hương vị ẩm thực phong phú, Tuần lễ ASEAN 2026 mang đến cho công chúng Hàn Quốc cơ hội khám phá một Đông Nam Á đa dạng về bản sắc, giàu truyền thống, gần gũi nhưng năng động trong phát triển.

Điểm nhấn của chương trình là không gian triển lãm mang tên “Gyeotda”, lấy cảm hứng từ hình ảnh những sợi chỉ riêng biệt đan kết thành một tấm vải thống nhất, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Thông qua không gian này, mỗi quốc gia thành viên ASEAN giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng và có bản sắc riêng, đồng thời góp phần khắc họa bức tranh chung về một cộng đồng đa dạng nhưng gắn kết.

Diễn ra đến ngày 15.11 tại Seoul và Jeonju, Tuần lễ ASEAN 2026 còn có các hoạt động như Lễ hội Ẩm thực ASEAN và chương trình giao lưu thanh niên, tạo thêm cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, gặp gỡ, chia sẻ và tìm hiểu về văn hóa các nước trong khu vực.

Với các hoạt động giao lưu văn hóa thiết thực, Việt Nam cùng các nước ASEAN tiếp tục góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân các nước ASEAN với Hàn Quốc, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai bên.