Việt Nam cử thêm các sĩ quan gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc và khu vực Abyei

4 sĩ quan triển khai đợt này gồm: Thượng tá Hoàng Trung Kiên (Cục GGHB Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại trụ sở LHQ; Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh (Học viện Chính trị) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ An ninh lâm thời LHQ ở khu vực Abyei (UNISFA), thay thế Thiếu tá Lê Thị Phương Dung; Thiếu tá Đỗ Huyền Trang (Cục GGHB Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia Quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của LHQ đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA), trụ sở LHQ; Đại úy Võ Văn Thiện (Trường Sĩ quan Lục quân 2) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA, thay thế Đại úy Phạm Đức Thọ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan.

Quang cảnh buổi lễ.

Trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng GGHB Việt Nam khi có 2 sĩ quan trúng tuyển đảm nhận vị trí chuyên gia tại Trụ sở LHQ ở New York là Thượng tá Hoàng Trung Kiên và Thiếu tá Đỗ Huyền Trang. Đây là 2 vị trí mới được LHQ đề nghị Việt Nam giới thiệu sĩ quan ứng cử, góp phần mở rộng các vị trí tham gia của QĐND Việt Nam tại các cơ quan cấp chiến lược, cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách và quản lý chiến lược tại trụ sở LHQ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 4 sĩ quan.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, việc kịp thời bổ sung 2 nhân sự làm việc tại trụ sở LHQ có ý nghĩa thiết thực trong duy trì sự hiện diện của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại trụ sở LHQ sau khi các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước đã kết thúc nhiệm kỳ; góp phần cụ thể hóa chủ trương từng bước mở rộng địa bàn, lĩnh vực và vị trí tham gia của lực lượng Việt Nam, hướng tới đảm nhiệm các vị trí có yêu cầu cao hơn, trong đó có các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các phái bộ và trụ sở LHQ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thượng tá Hoàng Trung Kiên thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở LHQ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Huyền Trang thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở LHQ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo chúc mừng 4 sĩ quan, coi đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của các đồng chí mà của cơ quan, đơn vị và gia đình; tin tưởng các sĩ quan sẽ phát huy tinh thần cống hiến, nhiệt huyết của mình trên cương vị công tác mới, với bản lĩnh, trình độ và khả năng của mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4 sĩ quan vinh dự được trao Quyết định của Chủ tịch nước sẽ triển khai nhiệm vụ tại trụ sở LHQ và khu vực Abyei.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các sĩ quan quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia. Quá trình công tác, các đồng chí cần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, tôn trọng luật pháp nước sở tại, quy định của LHQ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị) trao quà động viên hai nữ sĩ quan triển khai đợt này.

Biểu dương công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan cho các đồng chí sĩ quan chuẩn bị triển khai, Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định 4 sĩ quan được trao quyết định lần này đều được tuyển chọn chặt chẽ, huấn luyện, bồi dưỡng cơ bản, có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của từng vị trí. Cục GGHB Việt Nam đã xây dựng bộ tiêu chí sát, đúng để làm cơ sở tuyển chọn các sĩ quan có đủ năng lực, trình độ tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của LHQ đối với hoạt động GGHB.

Thay mặt các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Đỗ Huyền Trang khẳng định các sĩ quan đã chuẩn bị tốt mọi mặt cho bản thân và gia đình để an tâm công tác. Các sĩ quan hứa sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế.