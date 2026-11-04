Việt Nam –Cộng hòa Séc: Thúc đẩy hợp tác địa phương

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc ngày 3.11 diễn ra giữa Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, và ông Petr Kubis, Thống đốc Vùng Karlovy Vary (Cộng hòa Séc).

Tại buổi làm việc, ông Petr Kubis đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội của CH Séc nói chung và Vùng Karlovy Vary nói riêng, đồng thời khẳng định chính quyền vùng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

Về hợp tác địa phương, ông Kubis cho biết, bên cạnh thỏa thuận kết nghĩa với tỉnh Quảng Ninh, Vùng Karlovy Vary sẵn sàng mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Với thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao, vùng mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp nặng, sản xuất pha lê và gốm sứ.

Bà Hà Thị Nga thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Vùng Karlovy Vary trong phát triển địa phương và sự quan tâm dành cho cộng đồng người Việt Nam.

Bà nhấn mạnh gần 90.000 người Việt Nam tại CH Séc, trong đó có cộng đồng tại Karlovy Vary, không chỉ đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội sở tại mà còn là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò đó, bà Hà Thị Nga đề nghị chính quyền vùng tạo điều kiện thuận lợi để người Việt ổn định cuộc sống, kinh doanh hợp pháp và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng.

Bà cũng mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam và giao lưu thanh niên, học sinh hai nước.

Đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác giữa Karlovy Vary với các địa phương Việt Nam trong du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam bày tỏ đồng tình với các định hướng hợp tác trên và cho biết Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với Đại sứ quán Séc tại Hà Nội chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Andrej Babiš.

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo, tuyển dụng điều dưỡng viên và y tá Việt Nam sang làm việc tại CH Séc nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của nước này.

Đề cập đến cộng đồng người Việt tại Karlovy Vary, hiện có khoảng 6.000 người, chiếm khoảng 2% dân số toàn vùng, Đại sứ đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện tổ chức các lớp tiếng Việt tại trường học, giúp thế hệ trẻ gốc Việt duy trì ngôn ngữ và bản sắc dân tộc. Đại sứ cũng đề xuất hỗ trợ địa điểm xây dựng chùa Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Trao đổi về các đề xuất này, Thống đốc Petr Kubis cho biết sẽ quan tâm xem xét, trong đó có khả năng đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các trường học trong vùng.

Buổi làm việc góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, tăng cường sự gắn kết và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - CH Séc.