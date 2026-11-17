Việt Nam coi trọng và đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong APEC
Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh kinh tế quốc tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ các rào cản thương mại, chủ nghĩa bảo hộ đến sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và những bất định của môi trường kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang nhiều ý nghĩa quan trọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-coi-trong-va-dong-gop-tich-cuc-co-trach-nhiem-trong-apec-246261117111757457.htm