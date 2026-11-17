Theo dự báo, thời tiết mùa khô hanh năm 2026 - 2027 có thể diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, nhất là tại những khu vực người dân thường xuyên canh tác nương rẫy và các vùng có nguy cơ cháy rừng cao.