Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng,” Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả thực chất, phù hợp với ba ưu tiên của Năm APEC 2026 là “mở cửa, đổi mới và hợp tác.”

Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả, đóng góp có trách nhiệm trong APEC

Cách đây 28 năm, ngày 15/11/1998, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhân Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 10. Sự kiện này đánh dấu bước triển khai mạnh mẽ chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước.

Trong 28 năm tham gia APEC, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác APEC, và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của Diễn đàn. Nổi bật là:

Thứ nhất, Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017. Trên cương vị chủ nhà, nước ta đã khẳng định năng lực điều hành, dẫn dắt hợp tác APEC, đóng góp thành công của các Hội nghị, thúc đẩy đà hợp tác và liên kết kinh tế của APEC và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các cơ chế khác nhau của APEC, trong đó có Ban Thư ký, Nhóm ASEAN, các Ủy ban/Nhóm công tác. Vừa qua, Việt Nam một lần nữa được các thành viên tín nhiệm ủng hộ đăng cai Năm APEC 2027.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc Tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao APEC 14, tổ chức ở Hà Nội, ngày 19/11/2006. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các Trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, được tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 11/11/2017. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017.

Thứ hai, Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc duy trì đà hợp tác APEC trong bối cảnh hợp tác và liên kết kinh tế quốc tế đứng trước nhiều thách thức.

Với việc đề xuất, triển khai gần 190 sáng kiến, dự án trên nhiều lĩnh vực quan trọng như cải cách cơ cấu, phát triển nhân lực, trao quyền cho phụ nữ, phát triển nông thôn và đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thương mại điện tử…, Việt Nam đã góp phần làm cho các nội dung hợp tác APEC ngày càng phong phú và toàn diện, đưa APEC thích ứng với những biến chuyển của tình hình quốc tế và bắt kịp những xu hướng phát triển mới của thời đại, khẳng định vai trò không thể thiếu của APEC trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn cầu.

Thứ ba, Việt Nam đã khởi xướng và tham gia định hình tầm nhìn dài hạn cho hợp tác APEC. Nổi bật là việc xây dựng Tầm nhìn APEC đến năm 2040. Việt Nam đã chủ động tham gia dẫn dắt, điều phối quá trình xây dựng Báo cáo với tiêu đề “Người dân và thịnh vượng: Tầm nhìn APEC đến 2040”. Đây là cơ sở để các Nhà Lãnh đạo APEC thông qua Tầm nhìn APEC về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Với Tầm nhìn APEC 2040 và Kế hoạch Hành động triển khai Tầm nhìn được các nhà Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên thông qua, APEC đã hoàn tất thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và được thông qua tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Tại APEC 2023, Việt Nam đã đề xuất đăng cai Năm APEC 2027 và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nền kinh tế thành viên. Đề xuất đã được nhất trí thông qua và đưa vào Tuyên bố chung của Hội nghị.

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào hợp tác APEC ở nhiều kênh, nhiều cấp (Bộ trưởng, SOM, Ủy ban, Nhóm công tác), đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến, dự án về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã tổ chức thành công Kỳ họp lần 3 của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) tại Hải Phòng (tháng 7/2025), với sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước Lương Cường.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị trực tuyến liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 37. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Tại Hội nghị Bộ trưởng APEC năm 2026, ba đề xuất do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đưa ra, gồm ứng dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số; xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở và kết nối; tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng, đã phản ánh sự chuyển biến của Việt Nam từ một quốc gia tiếp nhận hợp tác sang một bên chủ động tham gia định hình chương trình nghị sự.

Cùng với quy mô nền kinh tế ngày càng lớn mạnh, các sáng kiến do Việt Nam đề xuất cũng có thêm cơ sở để được các thành viên khác quan tâm và cân nhắc.

Trong các lĩnh vực kinh tế số và chuyển đổi xanh, những đóng góp của Việt Nam mang đậm định hướng phát triển. Thay vì tập trung vào các quy tắc kỹ thuật số mang tính trừu tượng, Việt Nam ưu tiên những vấn đề thiết thực như chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển năng lực số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), mua bán điện xuyên biên giới và công nhận lẫn nhau các tiêu chuẩn về năng lượng xanh.

Việt Nam cũng đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt cho lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027. Để chuẩn bị cho sự kiện này,

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 để chuẩn bị cho việc đăng cai Năm APEC Việt Nam 2027. Đặc khu Phú Quốc, An Giang được lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. (Ảnh: TTXVN phát)

Tham gia APEC - Bước đi mang tầm nhìn chiến lược

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation forum - gọi tắt là APEC) là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Được thành lập vào ngày 6/11/1989 tại Canberra (Australia), hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư, Thuận lợi hoá kinh doanh, và Hợp tác kinh tế-kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, APEC hiện là nơi hội tụ các trung tâm kinh tế, thương mại và công nghệ lớn toàn cầu, chiếm 38% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu.

Phiên họp Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 10 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 14/11/1998. Tại phiên khai mạc hội nghị, Việt Nam, Nga, Peru đã được kết nạp vào APEC, đưa tổng số thành viên APEC lên 21. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Sau khi trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) năm 1996, việc tham gia APEC vào năm 1998 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và là tiền đề để nâng hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta lên tầm toàn cầu với việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007.

Tham gia APEC đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp tích cực thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.

Tham gia APEC góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Là thành viên APEC, Việt Nam có vai trò, tiếng nói ngang hàng với nhiều trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới trong việc xây dựng, định hình các luật lệ, quy tắc về kinh tế, thương mại khu vực. Điều này có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Không chỉ thúc đẩy hợp tác đa phương, diễn đàn APEC cũng là kênh quan trọng để Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần tạo đan xen lợi ích dài hạn và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, củng cố môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tham gia APEC và thực hiện các cam kết về mở cửa thương mại, đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh còn góp phần tạo động lực thúc đẩy cải cách trong nước, từng bước hoàn thiện thể chế chính sách, quy định phù hợp với các cam kết quốc tế.

Tham gia sân chơi APEC tạo tiền đề để Việt Nam tham gia vào những sân chơi rộng lớn và có mức độ cam kết cao hơn như WTO, các FTA, trong đó có những FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao. Việc thực hiện các cam kết quốc tế cũng là đòn bẩy để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm khiết, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Là thành viên APEC, Việt Nam được hưởng những hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Một trong ba trụ cột chính của APEC là hợp tác kinh tế kỹ thuật (ECOTECH), hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển nâng cao năng lực cải cách kinh tế và hội nhập khu vực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Việc triển khai các cam kết, đồng bộ hóa chính sách, cùng các dự án hỗ trợ của APEC đã góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, tăng cường kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập. Các chương trình hợp tác về tăng cường trao đổi sinh viên, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân,... thực sự đem lại nhiều cơ hội lớn đối với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Và điều khác biệt của hợp tác APEC so với nhiều cơ chế khác chính là việc APEC đã mang đến những tiềm năng và cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) và Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC hàng năm là dịp quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất khuyến nghị lên các nhà Lãnh đạo, chủ động tham gia đóng góp xây dựng chính sách liên kết kinh tế khu vực, đồng thời tạo khuôn khổ để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các tập đoàn hàng đầu thế giới.

APEC cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong tiếp cận thị trường, hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh và điều kiện đi lại thuận lợi, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, tiếp cận công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến…

An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng 4 dự án, công trình phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Hội nghị tập huấn toàn quốc về kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Phối cảnh Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát) (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng trên đảo Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các công trình điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (An Giang) nhằm phục vụ APEC. (Ảnh: TTXVN phát)

Khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao của Việt Nam

Việt Nam luôn coi APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của khu vực và nhất quán tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm.

Tại sự kiện lần này, Việt Nam sẽ cùng chủ nhà Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận, đóng góp vào các định hướng và giải pháp hợp tác chung; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và thúc đẩy các lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại tỉnh Quảng Đông và Vân Nam, Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 17-20/11/2026 có ý nghĩa quan trọng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu có những điều chỉnh sâu sắc, việc Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 thể hiện sự coi trọng và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

Đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi những định hướng hợp tác lớn, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và tìm kiếm các giải pháp chung vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở, năng động và thịnh vượng.

Đặc biệt, Tuần lễ Cấp cao APEC năm nay đánh dấu việc Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây không chỉ là dấu mốc trong tiến trình 30 năm tham gia APEC của Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

Bên cạnh đó, chuyến công tác tiếp tục khẳng định Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và Trung Quốc cũng luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Đại sứ tin tưởng rằng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo tinh thần “6 hơn.”

Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Theo Giáo sư Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), việc Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 và Việt Nam tiếp nối vào năm 2027 tạo nên sự sắp xếp “hai nước chủ nhà liên tiếp” hiếm thấy.

Trung Quốc đã xác định chủ đề APEC năm 2026 là “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng,” tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ có cơ hội thúc đẩy chương trình nghị sự theo hướng cụ thể và thiết thực hơn.

Việc các nước chủ nhà kế tiếp phối hợp và kế thừa chương trình nghị sự sẽ giúp bảo đảm tính liên tục, hạn chế sự phân mảnh trong hoạt động của APEC khi chuyển giao vai trò chủ nhà, đồng thời tạo ra lộ trình chính sách tương đối nhất quán trong hai năm, phục vụ triển khai trung hạn “Tầm nhìn Putrajaya 2040.”

Trong quá trình này, Việt Nam không chỉ là quốc gia kế nhiệm thụ động mà còn chủ động tham gia định hình chương trình nghị sự từ sớm với tư cách nước chủ nhà APEC năm 2027.

Theo ông Triệu Vệ Hoa, quá trình này góp phần củng cố tính ổn định, sự liên tục và sức sống của cơ chế hợp tác APEC./.

Phối cảnh Khu tổ hợp đa chức năng APEC. (Ảnh: TTXVN phát)