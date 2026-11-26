Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các nước thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026; hoan nghênh sự tham dự của Cao ủy Maros Sefcovic, đánh giá cao vai trò của ông Maros Sefcovic trong việc thúc đẩy kết nối giữa hai khu vực kinh tế quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, CPTPP đã có nhiều bước phát triển mới như gia tăng số lượng thành viên, ngày càng nhận được sự quan tâm và mong muốn gia nhập của nhiều nền kinh tế, chương trình nghị sự không ngừng được mở rộng, thích ứng rất nhanh với các biến động của khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt đánh giá cao việc thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và EU, nhấn mạnh đây là cơ hội để kết nối các khu vực kinh tế năng động, củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn thành viên CPTPP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn; tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập kinh tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trong quá trình phát triển mới, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các thành viên CPTPP và EU. Ghi nhận, đánh giá cao những chia sẻ, đề xuất của Cao ủy Maros Sefcovic và các Bộ trưởng, trưởng đoàn CPTPP, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng trong bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế có nhiều biến động, việc tăng cường đối thoại giữa các đối tác cùng đề cao thương mại mở và dựa trên luật lệ càng có ý nghĩa thiết thực.

Nhấn mạnh thêm một số định hướng của CPTPP trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại mở, dựa trên luật lệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở vị trí trung tâm; ủng hộ nâng cấp và mở rộng CPTPP trên cơ sở đồng thuận, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực thi, quan trọng nhất là mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường kết nối và hợp tác giữa CPTPP với các đối tác, đặc biệt là ASEAN và EU; chú trọng nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, tận dụng tối đa các tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa các nước CPTPP, ASEAN và EU, nhất là trong các lĩnh vực kết nối chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cam kết của CPTPP, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đồng thời, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn Cao ủy Maros Sefcovic và các Bộ trưởng tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước với Việt Nam trên các lĩnh vực; ủng hộ, đồng hành với Việt Nam trong quá trình thực thi CPTPP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế; tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của CPTPP, đóng góp vì lợi ích chung của tất cả các thành viên; tiếp tục cải cách mạnh mẽ khuôn khổ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành viên CPTPP và EU đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Cao ủy Maros Sefcovic, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP đã chia sẻ, đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, cũng như định hướng phát triển của CPTPP và triển vọng tăng cường kết nối với EU trong thời gian tới; bày tỏ ấn tượng với những thành tựu, mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam, là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất, năng động nhất khu vực; đánh giá cao vai trò Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam cũng như trong thúc đẩy hợp tác CPTPP với EU, đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh đầy thách thức, bất ổn.

Thống nhất cao với các ý kiến của Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng đoàn vui mừng trước những thành tựu hợp tác thời gian qua; khẳng định các nước coi trọng quan hệ, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP cũng như các lĩnh vực hợp tác song phương, đặc biệt là về thương mại, kinh tế, đầu tư. Đại diện các nền kinh tế thành viên APEC khẳng định ủng hộ và kỳ vọng Việt Nam sẽ đảm nhận thành công trọng trách, vai trò chủ nhà APEC 2027.

Đánh giá hai bên có những ưu tiên tương đồng, Cao ủy Maros Sefcovic khẳng định, EU coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đề nghị tận dụng tốt hơn nữa các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực.