Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường ở Trung Đông

Tổng thống Liban Joseph Aoun tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban Nguyễn Nam Dương nhân dịp trình Thư ủy nhiệm ngày 15/10. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/10, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban Nguyễn Nam Dương và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Tripoli và Bắc Liban, ông Ibrahim Faz, đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liban, với sự tham dự của đại diện hơn 50 doanh nghiệp Liban.

Tại diễn đàn, hai bên giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh và tình hình quan hệ thương mại song phương, đồng thời trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp Liban quan tâm, đặc biệt là cơ hội tiếp cận thị trường, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có Liban tại khu vực Trung Đông-châu Phi, coi đây là một động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác Đại sứ Nguyễn Nam Dương tại Liban, trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Joseph Aoun, chính thức đảm nhiệm cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Liban.

Tại buổi lễ, Tổng thống Aoun chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhận nhiệm vụ, khẳng định nhân dân Liban luôn dành tình cảm quý mến đối với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời trân trọng lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đánh giá cao các định hướng và chiến lược phát triển mới đang góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, cho biết mong muốn sớm thăm Việt Nam và chỉ đạo các cơ quan chức năng Liban tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã tiến hành nhiều hoạt động tiếp xúc với các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại và tổ chức văn hóa-thể thao nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp Đại sứ Aline Younes, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao và Kiều dân Liban, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liban phát triển thực chất. Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đồng thời đẩy mạnh hợp tác Nam-Nam.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Liban Baha Al-Zaghir, Đại sứ đánh giá cao sự phát triển và các hoạt động tích cực của phong trào Vovinam tại Liban.

Theo Đại sứ, môn võ truyền thống của Việt Nam không chỉ góp phần quảng bá các giá trị văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc mà còn trở thành cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc và đối ngoại tại Liban, Đại sứ quán Việt Nam đã tăng cường kết nối với các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa-thể thao và cộng đồng doanh nghiệp sở tại, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Liban ngày càng thực chất, hiệu quả./.