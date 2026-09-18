Việt Nam có xe máy lắp ráp trong nước đầu tiên đạt chuẩn khí thải Euro 4

Theo kế hoạch, SH Mode mới sẽ "ra đường" từ ngày 2-10 với mức giá dao động từ 60,79 triệu đến 67,59 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Hoàng Linh

Honda Việt Nam ngày 18-9 giới thiệu SH Mode thế hệ 2027, mẫu xe tay ga được phát triển trên nền tảng động cơ eSP và đạt chuẩn khí thải Euro 4. Đây cũng là mẫu xe máy đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn khí thải này.

Theo Tổng Giám đốc Honda Việt Nam Sayaka Arai, hãng sẽ tiếp tục phát triển công nghệ động cơ đốt trong song song với xe điện. Sau SH Mode mới, nhà sản xuất này dự kiến giới thiệu thêm một loạt mẫu xe đáp ứng Euro 4, cùng những cải tiến về hiệu quả môi trường, thiết kế và tính năng.

SH Mode là mẫu xe máy "Made in Vietnam" đầu tiên đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4. Ảnh: Hoàng Linh

Euro là hệ thống tiêu chuẩn quy định giới hạn các chất gây ô nhiễm trong khí thải phương tiện cơ giới, trong đó các cấp độ càng cao càng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Tại Việt Nam, mức 3 và mức 4 đối với xe máy mới lần lượt được quy chiếu tương ứng với Euro 3 và Euro 4.

Tại Việt Nam, mặt bằng xe máy từ năm 2017 tới nay chủ yếu xoay quanh khí thải mức 3. Tuy nhiên, theo lộ trình hiện hành, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu mới phải áp dụng mức 4 từ ngày 1-7-2026; xe gắn máy hai bánh sẽ áp dụng mức này từ ngày 1-7-2027.

Ngoài thay đổi về động cơ, SH Mode 2027 có một số nâng cấp như màn hình thay đồng hồ truyền thống (hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt). Ảnh: Hoàng Linh

So với mức 3, mức 4 siết chặt hơn giới hạn khí thải. Với xe mô tô động cơ 4 kỳ trong quy chuẩn khí thải đang áp dụng cho xe lưu hành, giới hạn CO giảm từ 3,5% xuống 2%, trong khi HC giảm từ 1.100 ppm xuống 1.000 ppm.

Ở quy chuẩn mức 4, các phép thử còn kiểm soát trực tiếp khối lượng CO, HC và NOx phát thải theo quãng đường, với các giới hạn cụ thể tùy loại động cơ và tốc độ tối đa của xe.

Việc nâng chuẩn đồng nghĩa các nhà sản xuất không còn dừng ở việc tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, mà phải kiểm soát chặt hơn quá trình hình thành và xử lý khí thải.

Điểm dễ nhận biết nhất trên SH Mode mới là phần đầu có thiết kế bắt mắt hơn. Ảnh: Hoàng Linh

Với SH Mode mới, Honda cho biết đã cải tiến hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời nâng cấp hệ thống xử lý khí thải trên ống xả.

Các giải pháp nói trên nhằm kiểm soát tốt hơn CO, HC và NOx, qua đó giúp lượng khí thải giảm khoảng 40% so với phiên bản trước theo công bố của hãng.

Ngành xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà tiêu chuẩn môi trường ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm. Ảnh: Hoàng Linh

Hiện nay, hầu hết các mẫu xe đạt chuẩn khí thải trên mức 3 đều nhập khẩu. Trước SH Mode mới, Honda cũng có Vario 125 nhập khẩu sở hữu động cơ 125cc đạt Euro 4. Những nhà sản xuất khác như Piaggio hay Yamaha hiện cũng bắt đầu nhập khẩu xe mới với tiêu chuẩn khí thải Euro 4 hoặc Euro 5, nhưng vẫn lắp ráp trong nước các mẫu xe theo chuẩn khí thải Euro 3.