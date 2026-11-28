Với vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, Việt Nam có vị thế thuận lợi để thúc đẩy đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới hợp tác kinh tế cùng có lợi, ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Nhà ga T2, thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát

*Phóng viên

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Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 tại Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông có thể chia sẻ kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức?

*Ông Travis Mitchell: Chúng tôi rất phấn khởi khi Việt Nam sẽ đăng cai Năm APEC 2027. Đây sẽ là cơ hội lớn để Việt Nam khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế và những bước tiến đạt được kể từ lần đăng cai gần nhất vào năm 2017. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể, với nền tảng sản xuất công nghiệp được mở rộng mạnh mẽ, lĩnh vực công nghệ ngày càng phát triển và vai trò ngày càng quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, chúng tôi kỳ vọng Năm APEC 2027 sẽ tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn thấy những cơ hội rất lớn tại Việt Nam, không chỉ với tư cách là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, mà còn là thị trường đang phát triển mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, y tế, dịch vụ tài chính và nhiều ngành nghề khác.

Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao và đa dạng hóa nền kinh tế. Chúng tôi hy vọng Năm APEC 2027 sẽ mở ra những cơ hội đối thoại thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế ngày càng cởi mở, có sức cạnh tranh cao và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

*Phóng viên: Việt Nam đã đề xuất ba ưu tiên cho Năm APEC 2027, bao gồm nâng cao năng suất kinh tế; thúc đẩy thương mại, đầu tư khu vực; tăng cường tính năng động, khả năng phục hồi kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông đánh giá thế nào về những ưu tiên này? Theo ông, Việt Nam có cần bổ sung những nội dung nào khác vào chương trình nghị sự APEC 2027 hay không?

*Ông Travis Mitchell: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ba ưu tiên mà Việt Nam đề xuất. Những ưu tiên này phản ánh nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đặc biệt quan tâm, nhất là nâng cao năng suất, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, cũng như xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn.

Tiềm năng kinh tế trong khu vực là rất lớn. Theo số liệu đầu tư mới nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực này đã thu hút khoảng 246 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2025, so với mức bình quân chưa đến 130 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ trước đó. Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại ASEAN, với dòng vốn đầu tư đạt khoảng 30 tỷ USD trong năm 2025.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Việt Nam chú trọng các lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh năng lượng, phát triển nguồn nhân lực và tính minh bạch của hệ thống quy định pháp luật. Đây đều là những vấn đề thiết thực, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng kỳ vọng Năm APEC 2027 sẽ tập trung tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc tăng cường tính nhất quán của các quy định, đơn giản hóa thủ tục hải quan và đẩy mạnh kết nối số sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp trên toàn khu vực.*Phóng viên: Trên cơ sở những kết quả đạt được trong Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai tổ chức, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và liên kết kinh tế khu vực trên cương vị chủ nhà APEC 2027. Theo ông, Việt Nam cần làm gì để chuyển hóa những kết quả này thành lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ?

*Ông Travis Mitchell: Theo tôi, điều quan trọng nhất là chuyển từ những cam kết cấp cao sang triển khai thực chất. Năm APEC 2026 đã đạt được những tiến triển trong tạo thuận lợi thương mại, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và chuyển đổi số, trong đó có Khuôn khổ hợp tác về số hóa thương mại giai đoạn 2027-2030 mới được thông qua. Việt Nam có cơ hội kế thừa những kết quả này và thúc đẩy những cải thiện cụ thể, có thể đo lường được.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát

Đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, điều đó đồng nghĩa với một môi trường pháp lý ổn định và dễ dự đoán hơn, thủ tục thông quan nhanh chóng hơn, cắt giảm những yêu cầu hành chính không cần thiết và mở rộng cơ hội đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi.

Việt Nam đã là một minh chứng quan trọng cho những thành quả mà hội nhập kinh tế khu vực có thể mang lại. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt khoảng 153 tỷ USD, tăng hơn 28% so với năm trước đó.

Chúng tôi cũng mong muốn khu vực tư nhân được tham gia sâu rộng hơn trong toàn bộ tiến trình APEC, chứ không chỉ trong Tuần lễ Cấp cao. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất tiên tiến, năng lượng và logistics, qua đó có thể đóng góp những giải pháp thiết thực, mang lại lợi ích cho cả khu vực.

*Phóng viên: APEC quy tụ 21 nền kinh tế có trình độ phát triển, ưu tiên kinh tế và lợi ích khác nhau. Với vai trò chủ nhà APEC 2027, theo ông, Việt Nam có thể làm gì để thúc đẩy đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên, hướng tới hợp tác cùng có lợi?

*Ông Travis Mitchell: Việt Nam có vị thế rất thuận lợi để đảm nhận vai trò này. Việt Nam có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế lớn khác trong APEC, đồng thời là một thành viên tích cực của ASEAN. Điều này giúp Việt Nam có góc nhìn sâu sắc và toàn diện về những lợi ích cũng như nhu cầu phát triển khác nhau trong khu vực.

Theo tôi, điều then chốt là tập trung vào những lĩnh vực mà các nền kinh tế có lợi ích chung. Bất kể quy mô hay trình độ phát triển, tất cả các thành viên APEC đều được hưởng lợi từ việc nâng cao hiệu quả thương mại, củng cố chuỗi cung ứng, cải thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp.

Lợi ích kinh tế ở đây là rất lớn. Chỉ riêng kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và ASEAN đã đạt khoảng 453 tỷ USD trong năm 2024, cho thấy mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc giữa các nền kinh tế của chúng ta.

Việt Nam cũng có thể góp phần xây dựng đồng thuận thông qua việc khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực tư nhân. Doanh nghiệp tại các thị trường khác nhau thường phải đối mặt với nhiều thách thức tương đồng và kinh nghiệm thực tiễn của họ có thể giúp xác định những giải pháp phù hợp.

Xét cho cùng, một Năm APEC 2027 thành công phải là năm thúc đẩy hợp tác, củng cố niềm tin và tạo ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông./.