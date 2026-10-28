Việt Nam có ứng viên cho giải thưởng văn học thiếu nhi Hans Christian Andersen sau 70 năm

Hai tác giả Tạ Huy Long và Nguyễn Hữu Quỳnh Hương. (Ảnh: VBBY)

Giải thưởng Hans Christian Andersen do Hội đồng Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (IBBY) thành lập năm 1953 và được trao hai năm một lần. Giải thưởng vinh danh những tác giả và họa sĩ minh họa còn sống có đóng góp nổi bật, lâu dài và đột phá thông qua toàn bộ sự nghiệp sáng tạo dành cho trẻ em. Đây là giải thưởng giá trị, được xem như giải Nobel dành riêng cho văn học thiếu nhi.

Ở mùa giải năm nay, họa sĩ Tạ Huy Long và tác giả Quỳnh Hương (Hũ) của Nhà xuất bản Kim Đồng được đề cử ở hạng mục minh họa và viết. Sau 70 năm lịch sử của giải thưởng danh giá này, lần đầu tiên Việt Nam có 2 ứng cử viên ở cả 2 hạng mục Viết và Minh họa. Đây là một tin vui, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa các tác phẩm văn chương thiếu nhi của Việt Nam ra thế giới.

Công bố của Hội đồng Sách Thiếu nhi Quốc tế Việt Nam.

Tạ Huy Long là họa sĩ minh họa Việt Nam có quá trình sáng tác bền bỉ, với dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực minh họa sách thiếu nhi. Qua nhiều năm hoạt động, anh xây dựng một ngôn ngữ thị giác riêng, kết hợp khả năng nghiên cứu chất liệu văn hóa với tư duy tạo hình giàu tính biểu đạt, góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản văn học, lịch sử và văn hóa Việt Nam trong sách dành cho độc giả trẻ.

Họa sĩ Tạ Huy Long. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điều này thể hiện qua những dự án minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long như "Lược sử nước Việt bằng tranh", "Lĩnh Nam chích quái", nhiều phiên bản minh họa "Dế Mèn phiêu lưu ký", "Yersin – Khúc hát Cá Ông"... Hành trình sáng tác của anh cũng phản ánh tiềm năng của nghệ thuật minh họa Việt Nam trong việc phát triển những ngôn ngữ thị giác vừa bắt nguồn từ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa có khả năng kết nối với độc giả thuộc nhiều thế hệ và nền văn hóa khác nhau.

Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (Hũ) là tác giả, nhà nghiên cứu và người thúc đẩy văn hóa đọc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học thiếu nhi và sách tranh thiếu nhi Việt Nam đương đại. Một số nội dung đặc trưng trong sáng tác của Quỳnh Hương là sự quan tâm đến các vấn đề như biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển của con người, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên...

Nguyễn Hữu Quỳnh Hương (ngoài cùng bên phải) trong một buổi trò chuyện về sách.

Một số sáng tác tiêu biểu của Quỳnh Hương gồm "Chạy mưa chạy nắng", "Thư gửi Thần Chết", "Ông buồn rầu ở làng Chầm Chậm"…

Song song với sáng tác, Quỳnh Hương tham gia nghiên cứu, phát triển đội ngũ tác giả và họa sĩ minh họa, thúc đẩy văn hóa đọc và xây dựng các nền tảng kết nối cho hệ sinh thái sách tranh Việt Nam. Hành trình của chị thể hiện sự gắn kết giữa sáng tạo nghệ thuật, nghiên cứu và hoạt động phát triển lĩnh vực, góp phần mở rộng cơ hội để sách tranh Việt Nam được sáng tác, xuất bản, nghiên cứu và đón nhận trong một không gian văn hóa rộng lớn hơn.