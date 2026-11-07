Việt Nam có trên 140 trung tâm thực hiện kỹ thuật tim mạch can thiệp

Nhiều thiết bị trong can thiệp tim mạch được trang bị tại các bệnh viện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Theo số liệu ước tính, Việt Nam hiện có trên 140 trung tâm thực hiện tim mạch can thiệp, với khoảng 70.000 ca can thiệp động mạch vành mỗi năm. Mạng lưới này góp phần đưa điều trị đến gần người bệnh hơn, tạo cơ hội tái thông kịp thời cho nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp và giảm nhu cầu chuyển tuyến xa.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị khoa học Tim mạch Can thiệp toàn quốc, diễn ra trong hai ngày 07-08/11, với chủ đề “Tiến bộ đột phá trong can thiệp mạch vành và bệnh tim cấu trúc: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng.”

Theo Giáo sư Phạm Mạnh Hùng, bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2022 có khoảng 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong toàn cầu; khoảng 85% số tử vong tim mạch liên quan đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hơn ba phần tư số ca tử vong tim mạch xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, mô hình bệnh tật đang thay đổi. Bên cạnh bệnh mạch vành vẫn rất phổ biến, già hóa dân số làm gia tăng nhu cầu điều trị bệnh tim cấu trúc, đặc biệt bệnh van tim do thoái hóa. Người bệnh cao tuổi, nhiều bệnh đồng mắc đòi hỏi quyết định điều trị toàn diện và phối hợp.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Số liệu của Tổ chức Y tế thế giới công bố cho năm 2023, tại Việt Nam ghi nhận bệnh tim mạch chiếm khoảng 31% tổng số ca tử vong, tương đương khoảng 200.000 người/năm. Đây là số liệu theo mốc năm cụ thể, cho thấy gánh nặng rất lớn đối với gia đình, hệ thống y tế và xã hội. Già hóa dân số cùng tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá và ít vận động tiếp tục đặt ra nhu cầu cấp thiết về dự phòng, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.

Chủ tịch Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam cho hay những năm qua, cùng với các tiến bộ trong thuốc điều trị, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức, phẫu thuật và can thiệp qua ống thông đang mở rộng khả năng cứu sống, cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống. Đối với nhồi máu cơ tim cấp, tổ chức mạng lưới cấp cứu và tái thông động mạch vành kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công nghệ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi người bệnh được tiếp cận đúng lúc, được lựa chọn đúng chỉ định và được theo dõi lâu dài.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển tim mạch can thiệp Việt Nam, tính từ mốc triển khai năm 1996. Từ những đơn vị tiên phong, chuyên ngành đã mở rộng trên cả nước, trở thành một điểm sáng của y học Việt Nam trong tiếp nhận kỹ thuật mới, xây dựng năng lực điều trị và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều trung tâm đã triển khai các kỹ thuật cao như thay van động mạch chủ qua ống thông, sửa van hai lá qua ống thông và can thiệp mạch vành phức tạp. Ước tính, hiện có khoảng 20 trung tâm thực hiện kỹ thuật này, với quy mô khoảng 250 ca mỗi năm và đang tăng nhanh. Một số bác sỹ Việt Nam đã được chứng nhận là chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (proctor), tham gia chuyển giao trong nước và quốc tế, thể hiện bước phát triển từ tiếp nhận công nghệ đến chủ động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm.

Hội nghị kết nối cập nhật khoa học với những quyết định điều trị thực tế, đồng thời đặt trọng tâm vào chuẩn hóa hoạt động các đơn vị can thiệp, phát triển đội ngũ kế cận và mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến cho người bệnh. Hội nghị quy tụ gần 1.500 đại biểu, với 83 phiên khoa học và 328 bài báo cáo.

Hội nghị có 6 phiên truyền hình trực tiếp ca can thiệp, tổng thời lượng 7,5 giờ, kết hợp 6 bài giảng lớn. Các điểm cầu gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại Hải Phòng; Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8) - Bộ Công an tại Hà Nội; Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc); Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore. Nội dung tập trung vào can thiệp động mạch vành phức tạp và thay van động mạch chủ qua ống thông. Thông qua kết nối giữa phòng can thiệp và hội trường, đại biểu theo dõi cách phân tích tổn thương, lựa chọn dụng cụ, cân nhắc phương án và điều chỉnh chiến lược khi tình huống thay đổi./.