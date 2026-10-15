Việt Nam có thêm mạng di động Pottel đầu số 075

Vietnam Post cho biết đã có lượng khách hàng lớn, sẵn sàng cho dịch vụ viễn thông.

Theo thông tin từ Vietnam Post, phiên đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75 do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ KH&CN. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động.

Việc sở hữu thêm mã mạng 75 đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Vietnam Post trong lĩnh vực viễn thông di động, sau khi doanh nghiệp bắt đầu tham gia thị trường với các sản phẩm SIM du lịch và định hướng phát triển giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT).

Theo định hướng của Vietnam Post, đầu số 075 sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các tiện ích số của khách hàng cá nhân. Đầu số mới cũng mở ra khả năng cung cấp các lựa chọn số thuê bao đa dạng, như số đẹp, số dễ nhớ, số mang ý nghĩa hoặc dấu ấn cá nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietnam Post sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đầu số 075 vào khai thác, phục vụ khách hàng, doanh nghiệp và tổ chức.

Vietnam Post cho biết lợi thế của doanh nghiệp khi phát triển và phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông là mạng lưới 13.000 điểm phục vụ cùng đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận và phục vụ khách hàng tại nhiều địa bàn.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Vietnam Post được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

Từ tháng 8/2026, Bưu điện Việt Nam bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua các cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối IoT.

Pottel là thương hiệu viễn thông di động thuộc Vietnam Post, hoạt động theo mô hình nhà mạng di động ảo (MVNO), trên cơ sở hợp tác sử dụng hạ tầng của VNPT. Thương hiệu này cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông di động hướng tới nhu cầu kết nối của khách hàng cá nhân và tổ chức.