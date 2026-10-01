Việt Nam có thêm 3 đại học vào bảng xếp hạng thế giới

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lần đầu tiên vào bảng xếp hạng đại học của THE. Ảnh: IUH.

Theo công bố của Times Higher Education (THE), Việt Nam có 14 đại học vào bảng xếp hạng thế giới trong gần 2.300 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng của 118 quốc gia.

Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) xếp ở vị trí đầu tiên khi đạt hạng 701 - 800, tiếp đến là Đại học Kinh tế TPHCM hạng 701 - 800, Trường Đại học Y Hà Nội hạng 801 - 1.000. Năm 2027, Việt Nam có 3 đại học lần đầu tiên vào bảng xếp hạng gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

THE được coi là một trong những tổ chức xếp hạng đại học uy tín trên thế giới. Bảng xếp hạng được sinh viên, giới học thuật, Chính phủ và các chuyên gia trong ngành trên toàn thế giới tin cậy.

Căn cứ để tổ chức này xếp hạng đại học dựa vào dữ liệu của 18 chỉ số, thuộc 5 trụ cột. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất (30%), xếp sau là chỉ số chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), tính quốc tế (7,5%), thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp (4%).

Theo bảng xếp hạng thế giới, Đại học Oxford (Anh) đứng vị trí số 1 trong 11 năm liên tiếp. Châu Á lần đầu tiên vượt châu Âu về thành tích trong bảng xếp hạng. Ở khu vực Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) lần đầu lọt vào top 15.