Việt Nam có thêm 2 sỹ quan đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại Trụ sở Liên hợp quốc

Các sỹ quan nghe công bố Quyết định của Chủ tịch nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử các sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình chủ trì buổi lễ.

4 sỹ quan nhận quyết định đợt này gồm:

Thượng tá Hoàng Trung Kiên (trợ lý, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh (nguyên giảng viên bộ môn Anh văn, khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính trị) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, thay thế Thiếu tá Lê Thị Phương Dung.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang (trợ lý, phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên hợp quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA), Trụ sở Liên hợp quốc.

Đại úy Võ Văn Thiện (nguyên giảng viên khoa Chiến thuật, Trường sỹ quan Lục quân 2) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, thay thế Đại úy Phạm Đức Thọ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Việc trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam khi có 2 sỹ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhận vị trí chuyên gia tại Trụ sở Liên hợp quốc (Hoa Kỳ) và 2 sỹ quan làm nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), cho biết trên cơ sở yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch tạo nguồn, Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn, huấn luyện, bồi dưỡng và triển khai các nội dung chuẩn bị đối với 4 sỹ quan theo quy định.

Qua quá trình công tác, tạo nguồn và huấn luyện, các quân nhân thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có động cơ đúng đắn, an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về năng lực chuyên môn và công tác huấn luyện, 4 sỹ quan đều được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí được Liên hợp quốc tiếp nhận.

Trong quá trình tạo nguồn, các quân nhân đã hoàn thành các nội dung huấn luyện, bồi dưỡng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo quy định của Quân đội Nhân dân Việt Nam và yêu cầu của Liên hợp quốc; được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, xử trí các tình huống và bảo đảm an ninh, an toàn tại địa bàn.

Đối với 2 vị trí Chuyên gia quân sự triển khai tại Trụ sở Liên hợp quốc, việc kịp thời bổ sung nhân sự có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì sự hiện diện của sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc sau khi các sỹ quan thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trước đã kết thúc nhiệm kỳ.

Việc triển khai 2 sỹ quan lần này đồng thời góp phần cụ thể hóa chủ trương từng bước mở rộng địa bàn, lĩnh vực và vị trí tham gia của lực lượng Việt Nam, hướng tới đảm nhiệm các vị trí có yêu cầu cao hơn, trong đó có các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá, 4 sỹ quan được trao quyết định lần này đều đã được tuyển chọn chặt chẽ, huấn luyện, bồi dưỡng cơ bản, có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của từng vị trí.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các sỹ quan chuẩn bị lên đường xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn của mỗi quân nhân được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ngay sau khi đến địa bàn, các sỹ quan phải nhanh chóng ổn định, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và các mối quan hệ công tác; chủ động tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Quyết định cho các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đối với các sỹ quan làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc, cần đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và dự báo; chủ động nắm bắt những vấn đề mới trong chính sách, tổ chức và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

Các sỹ quan thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA cần nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách Quan sát viên quân sự; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý cả 4 sỹ quan phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc và pháp luật nước sở tại; tiếp nối, phát huy tốt truyền thống, uy tín mà các thế hệ cán bộ, nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã xây dựng trong thời gian qua, góp phần củng cố uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong mắt Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.../.