Việt Nam có thêm 2 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Chiều 5-11 (giờ Việt Nam), tại Kỳ họp thứ 11 diễn ra ở thành phố Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua việc ghi danh 2 hồ sơ “Văn bia phố Hiến” tỉnh Hưng Yên và “Ma nhai trên núi Non Nước” tỉnh Ninh Bình” vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Ma nhai trên núi Non Nước” tỉnh Ninh Bình”. Ảnh: Cục DSVH

Theo Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hồ sơ đề cử di sản tư liệu “Văn bia phố Hiến” tỉnh Hưng Yên và “Ma nhai trên núi Non Nước” tỉnh Ninh Bình của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương về tính xác thực, tính toàn vẹn, độc bản, có tầm quan trọng và ý nghĩa tầm khu vực, có kế hoạch bảo quản, quản lý và tiếp cận mang tính khả thi.

Văn bia Phố Hiến bao gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm (niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX), nằm tại các di tích thuộc di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên). Đây là di sản tư liệu mang tính toàn vẹn và xác thực, đã được cộng đồng gìn giữ nguyên trạng qua nhiều thế kỷ và là ký ức sống động về một thời kỳ lịch sử của Phố Hiến - một thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á thời bấy giờ.

Phố Hiến hình thành và phát triển từ thế kỷ XVI, đạt đến thời kỳ cực thịnh trong thế kỷ XVII, trở thành một trong những trung tâm văn hóa - thương mại lớn ở Việt Nam và là trung tâm giao thương của khu vực Đông Nam Á và Đông Á, gắn với xuất hiện của các phường thị qua các giai đoạn lịch sử, thu hút nhiều thương nhân nước ngoài như: Người Hoa, người Nhật và từ nửa cuối thế kỷ XVII, có sự hiện diện của người Hà Lan, người Bồ Đào Nha, người Anh...

"Văn bia Phố Hiến" tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Trong khi đó, "Ma nhai trên núi Non Nước" tỉnh Ninh Bình là di sản tư liệu được khắc trực tiếp trên vách đá bằng các văn tự chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ tại di tích lịch sử và danh thắng quốc gia đặc biệt núi Non Nước (tỉnh Ninh Bình); niên đại trải dài từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX.

Số lượng hiện còn 43 bản văn khắc, nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, là các bản khắc duy nhất không thể thay thế, gồm nhiều thể loại: Ngự bút, bia ký, thơ văn, đề từ… do các vị vua, quan, danh nhân, nhà văn hóa, nhà thơ lưu đề; được các nghệ nhân khắc trên đá bằng kỹ thuật điêu khắc truyền thống, tài hoa của người Việt.

Đến nay, Việt Nam đã có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, gồm 4 di sản tư liệu trong Danh mục thế giới và 9 di sản tư liệu trong Danh mục khu vực châu Á-Thái Bình Dương.