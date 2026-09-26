Việt Nam có tên trong nhóm các nền kinh tế mới nổi thúc đẩy tăng trưởng du lịch toàn cầu

Dây chuyền lắp ráp hàng sau gia công tại nhà máy của Công ty Bandai Việt Nam. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế du lịch mới nổi quy mô lớn đang có tốc độ cải thiện năng lực phát triển du lịch nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, qua đó ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của ngành du lịch thế giới.

Theo Báo cáo Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia , Malaysia, Thái Lan, Philippines , Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil được xác định là 10 nền kinh tế du lịch và lữ hành lớn thuộc nhóm không có thu nhập cao đang tạo động lực đáng kể cho tăng trưởng toàn cầu.

Hiện 10 nền kinh tế này đóng góp hơn 28% GDP trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. WEF dự báo tỷ trọng này có thể tăng lên 35% GDP vào năm 2035, phản ánh sự dịch chuyển ngày càng rõ của động lực tăng trưởng du lịch sang các thị trường mới nổi.

Kể từ năm 2019, điểm TTDI trung bình của nhóm này tăng 4,7%, cao hơn đáng kể mức tăng 2,9% của chỉ số toàn cầu và 1,9% của 20 nền kinh tế dẫn đầu về du lịch. Riêng trong giai đoạn 2024-2026, 10 nền kinh tế mới nổi trên cải thiện nhanh hơn 100 nền kinh tế còn lại ở 15 trong tổng số 17 trụ cột của TTDI.

Theo WEF, các điểm đến mới nổi quy mô lớn như Philippines đang có lợi thế so với nhóm 20 nền kinh tế du lịch hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực như khả năng cạnh tranh về giá, tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững của nhu cầu du lịch và tài nguyên văn hóa. Từ năm 2019 đến nay, nhóm này tiếp tục gia tăng lợi thế về tài nguyên văn hóa, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế phát triển về mức độ sẵn sàng trong công nghệ thông tin và truyền thông, an toàn-an ninh và hạ tầng vận tải hàng không.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có mức cải thiện mạnh nhất trong TTDI 2026, với điểm số trung bình tăng 3,6% so với năm 2024. Đáng chú ý, 7 trong số 10 nền kinh tế có mức cải thiện lớn nhất thế giới là các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và Nam Á. Tuy nhiên, WEF cho rằng các thị trường mới nổi vẫn còn những khoảng cách đáng kể so với các cường quốc du lịch phát triển. Những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện gồm dịch vụ và cơ sở hạ tầng du lịch, trong đó có lưu trú và dịch vụ dành cho du khách, cùng với môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, thị trường lao động và tính bền vững về môi trường.

Trên phạm vi toàn cầu, 101 trong tổng số 110 nền kinh tế được đánh giá, tương đương 92%, đã cải thiện điểm TTDI trong giai đoạn 2024-2026. Nhật Bản, Mỹ, Tây Ban Nha, Australia (Ô-xtrây-li-a) và Pháp đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Albania (An-ba-ni) ghi nhận mức cải thiện điểm số lớn nhất, tăng 7%. TTDI đánh giá 110 nền kinh tế dựa trên những điều kiện và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch bền vững và khả năng chống chịu trước các cú sốc, bao gồm hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch, an toàn, tài nguyên văn hóa và thiên nhiên cũng như các yếu tố về phát triển bền vững./.