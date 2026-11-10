Việt Nam có suất dự Olympic 2028 đầu tiên

Trịnh Thu Vinh cân bằng kỷ lục thế giới và về nhì khi ghi 43 điểm trong trận chung kết 25 m súng ngắn thể thao nữ ở Giải Vô địch Bắn súng Thế giới 2026 chiều 10/11 theo giờ địa phương ở Doha (Qatar). Ở trận chung kết này, chủ nhân của huy chương vàng (Yang Ji-in của Hàn Quốc), bạc (Thu Vinh) và đồng (Zhang Yueyue của Trung Quốc) có suất dự Olympic 2028.

Chưa dừng lại ở đó, Thu Vinh còn làm nên lịch sử khi giành huy chương bạc đầu tiên cho bắn súng Việt Nam trong các lần dự giải vô địch thế giới. Số điểm của đại diện Việt Nam chỉ kém đúng 1 điểm so với số điểm của người về nhất là 44. Đây cũng là kỷ lục thế giới mới. Trong 10 loạt bắn, Thu Vinh ghi nhiều điểm nhất ở các loạt 2, 4, 6, 8 với 5 điểm.

Bảng điểm chung kết. Đồ họa: Liên đoàn Thể thao Bắn súng Quốc tế (ISSF).

Ở vòng loại diễn ra sáng cùng ngày, Thu Vinh về đích với vị trí thứ 7 khi ghi 585 điểm sau 21 lần bắn trúng hồng tâm. Ở nội dung đồng đội, tay súng sinh năm 2000 cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung giành huy chương đồng. Trước đó, Thu Vinh, Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành huy chương đồng đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ ASIAD 20.

Trước khi thành công rực rỡ ở giải thế giới 2026, Thu Vinh trải qua kỳ ASIAD ảm đạm khi chỉ có một huy chương đồng đồng đội. Đây bị xem là thành tích dưới kỳ vọng của ngôi sao 26 tuổi. Tới Giải Vô địch Thế giới 2026, Thu Vinh thành công tìm lại phong độ và tiếp tục chứng minh vị thế của mình trong làng bắn súng Việt Nam.

Trước Thu Vinh, xạ thủ huyền thoại Hoàng Xuân Vinh cũng từng giành huy chương vàng 10 m súng ngắn hơi nam năm 2013 và 2014 ở Cúp Bắn súng Thế giới. Bắn súng vẫn đang là môn thể thao mũi nhọn, mang về vinh quang cho Việt Nam ở đấu trường thế giới trong chục năm qua.