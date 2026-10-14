Việt Nam có số căn hộ hàng hiệu nhiều nhất châu Á, thứ ba toàn cầu

Theo báo cáo “The Brand Standard” vừa công bố của Công ty tư vấn bất động sản hàng hiệu Global Branded Residences (GBR) có trụ sở tại Anh, Việt Nam dẫn đầu thị trường căn hộ thuộc diện “bất động sản hàng hiệu” khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) về số lượng căn hộ, với 16.135 căn hộ trải rộng trên 68 dự án (bao gồm cả đã hoàn thành và đang trong giai đoạn xây dựng).

Với con số này, Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (84.972 căn) và Mỹ (71.592 căn).

Bất động sản hàng hiệu (Branded Residence) là sản phẩm nhà ở hoặc nghỉ dưỡng, được phát triển và kinh doanh bởi thương hiệu uy tín được công nhận trên toàn cầu, chủ yếu thuộc các thương hiệu khách sạn.

Các căn hộ riêng tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hoi, Hội An. (Ảnh: Trang web của Four Seasons)

Thống kê của GBR cho thấy, Việt Nam có số lượng căn hộ hàng hiệu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương mặc dù ít dự án hơn so với Thái Lan, quốc gia đứng thứ hai. Thái Lan có 14.141 căn hộ thương hiệu trải rộng trên 73 dự án đã hoàn thành và đang trong giai đoạn xây dựng. Ấn Độ đứng thứ ba với 13.908 căn hộ hàng hiệu trải rộng trên 61 dự án.

Việt Nam đã hoàn thành 19 dự án và có thêm 49 dự án đã công bố hoặc đang trong quá trình phát triển. 49 dự án trải rộng khắp các thành phố như Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An và Hạ Long. Trong số đó có Mercure Residences Hạ Long, một dự án gồm 2.259 căn hộ, là dự án bất động sản hàng hiệu đơn lẻ lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Các thương hiệu khách sạn chiếm tới 93% tổng thị trường Việt Nam (tính chung cả các dự án đã hoàn thành và trong tương lai). Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu, phản ánh mối liên kết chặt chẽ giữa mô hình bất động sản hàng hiệu tại đây với hạ tầng du lịch và năng lực quản lý vận hành khách sạn. Ngoài ra, 75% thị trường Việt Nam là các dự án được tích hợp hoặc nằm chung khuôn viên với khách sạn.

Accor là đơn vị vận hành chiếm ưu thế tại Việt Nam với 16 dự án đang phát triển bên cạnh 2 dự án đã hoàn thành.

Với 49 dự án chưa hoàn thành và bàn giao, Việt Nam có số dự án trong kế hoạch phát triển lớn thứ 6 thế giới, sau UAE, Mỹ, Mexico, Brazil và Arab Saudi.

Đây là năm đầu tiên GBR thực hiện báo cáo “The Brand Standard”. Global Branded Residences được thành lập năm 2023 bởi Riyan Itani, người từng đứng đầu bộ phận Tư vấn Phát triển Khu dân cư Toàn cầu Savills từ 2021 đến tháng 1/2023.

Riyan Itani, nhà sáng lập Global Branded Residences, lưu ý rằng mặc dù phân khúc này “thường” được đo lường bằng số lượng dự án, nhưng việc nhìn vào số lượng căn hộ sẽ mang lại cái nhìn cụ thể hơn.

Riyan Itani nói: “Việc đếm số lượng bất động sản nhà ở bên trong các dự án đó sẽ cho thấy thực tế có bao nhiêu sản phẩm đang đưa ra thị trường và nhu cầu từ người mua thực sự lớn đến mức nào”.

Dù đánh giá theo góc độ nào, thị trường bất động sản hàng hiệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ nguồn cung tương lai rất dồi dào. Theo báo cáo, số lượng dự án trong tương lai đã tăng vọt 36% trong 12 tháng qua, từ 147 dự án lên 200 dự án.

Khi kết hợp với 198 dự án đã hoàn thành, toàn khu vực hiện có tổng cộng 398 dự án. Khu vực này chiếm 20% tổng nguồn cung bất động sản hàng hiệu toàn cầu, đứng sau Bắc Mỹ (452 dự án, tương đương 23%) và khu vực Trung Đông & Bắc Phi (MENA) (426 dự án, tương đương 22%).