Việt Nam có nội lực đủ rộng để tiếp nhận và đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới

Sáng 28/10, tại TPHCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, sau phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu", tập trung vào 5 nội dung trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler. Ảnh: CP

Việt Nam mong muốn là mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng

Đáng chú ý, trả lời câu hỏi: Hướng đến năm 2035, Việt Nam mong muốn đóng vai trò gì trong kiến trúc kinh tế toàn cầu đang định hình, và những thế mạnh đặc trưng nào Việt Nam có thể mang lại với tư cách một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối cho các mạng lưới tăng trưởng mới?, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong kiến trúc kinh tế toàn cầu mới và xu thế, bối cảnh hiện nay, Việt Nam mong muốn từng bước định hình vị thế là:

Trung tâm công nghiệp công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới.

Mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng và giá trị khu vực, toàn cầu, các cực tăng trưởng mới.

Đóng góp ngày càng cao hơn vào tăng trưởng khu vực và thế giới thông qua thể chế, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Tất cả những việc Việt Nam đang thực thi là cho tương lai phát triển của Việt Nam và trách nhiệm đóng góp cho tăng trưởng của khu vực và thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh đối thoại. Ảnh: CP

3 thế mạnh đặc trưng để hiện thực hóa vai trò trong kiến trúc kinh tế toàn cầu

Theo Thủ tướng, Việt Nam có 3 thế mạnh đặc trưng để hiện thực hóa vai trò đó: Thứ nhất, Việt Nam có thế mạnh về vị trí địa chiến lược, rất ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô và là điểm sáng về tăng trưởng tại khu vực và trên thế giới.

Trong một môi trường thế giới đầy biến động, ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô của Việt Nam là một lợi thế đặc biệt quan trọng. Đồng thời, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và triển vọng tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm cao nhất châu Á và ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng quan trọng đối với thương mại quốc tế.

Vị trí địa chiến lược tại Châu Á - Thái Bình Dương rất năng động cùng mạng lưới FTA rộng mở và quan hệ kinh tế đa dạng với các đối tác quan trọng có quy mô và nền kinh tế khác nhau, tạo nền tảng để Việt Nam trở thành điểm hội tụ giữa các thị trường, chuỗi cung ứng, dòng vốn và hệ sinh thái công nghệ. Đây là lợi thế quan trọng khi doanh nghiệp ngày càng coi trọng sự đa dạng, khả năng chống chịu và tính liên kết của chuỗi giá trị.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược. Ảnh: CP

Thứ hai, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt đúng vào thời điểm kinh tế thế giới cũng đang tái cấu trúc mạnh.

Khi dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển theo hướng số hóa, xanh hóa và công nghệ cao, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở rộng không gian tăng trưởng và củng cố niềm tin dài hạn.

Việt Nam tập trung cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển, những cơ hội này dễ qua đi nếu không nắm bắt kịp. Với lợi thế của nền kinh tế đi sau, độ mở cao và khả năng thích ứng nhanh, Việt Nam có điều kiện tiếp thu công nghệ, mô hình tiên tiến, rút ngắn lộ trình phát triển và biến những chuyển dịch của kinh tế thế giới thành động lực đổi mới, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nền kinh tế.

Thứ ba, Việt Nam có nền tảng nội lực đủ rộng để vừa tiếp nhận, vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới.

Theo Thủ tướng, đó là quy mô dân số trên 100 triệu người, nguồn nhân lực dồi dào, có truyền thống coi trọng giáo dục, kỹ năng tốt, khả năng học hỏi và thích ứng nhanh; nền sản xuất đã được kiểm chứng qua nhiều năm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; thị trường lớn, năng động; cùng tiềm năng đa dạng về nông nghiệp, kinh tế biển, khoáng sản chiến lược, năng lượng tái tạo và đa dạng sinh học.

Sự kết hợp giữa con người, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn lực tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam không chỉ tiếp nhận đầu tư và công nghệ, mà ngày càng có khả năng tham gia tạo ra giá trị, công nghệ và các động lực tăng trưởng mới.