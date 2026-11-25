Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để tham gia sâu hơn vào thị trường Halal toàn cầu, với nền tảng sản xuất, chế biến đang trên đà phát triển mạnh, vị trí địa kinh tế thuận lợi. Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cùng nhiều quan chức cấp cao của các nước đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Tiêu chuẩn và Đo lường các quốc gia Hồi giáo (SMIIC), Cơ quan công nhận Halal Thổ Nhĩ Kỳ (HAK). Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã gặp, làm việc với Thống đốc thành phố Istanbul và Thứ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ.