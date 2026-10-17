Việt Nam có một 'cung điện' nằm ở độ cao 1.600 m, 3 năm liên tiếp được vinh danh 'biểu tượng hàng đầu thế giới', du khách ngỡ lạc giữa trời Âu

Nằm trên đường Hoàng Liên, ngay trung tâm Sa Pa, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection được ví như một “cung điện Pháp” giữa thiên nhiên Sa Pa.

Công trình nổi bật bởi vẻ ngoài bề thế, sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc châu Âu và những chi tiết văn hóa bản địa. Không chỉ là điểm lưu trú cao cấp, nơi đây còn trở thành một trong những dấu ấn kiến trúc đáng chú ý của du lịch Sa Pa.

Giao thoa giữa thời trang Pháp và văn hóa bản địa

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp Pháp trong thập niên 1920–1930, kết hợp cùng màu sắc, hoa văn và nghệ thuật thủ công truyền thống của các dân tộc tại Sa Pa.

Các tác phẩm hội họa, cổ vật và hiện vật sưu tầm được bố trí xuyên suốt nhiều khu vực, tạo nên không gian giàu tính nghệ thuật. Từ sảnh đón khách đến hành lang và khu vực nghỉ ngơi, từng chi tiết đều góp phần tạo nên phong cách riêng, vừa mang nét sang trọng cổ điển, vừa gợi nhắc văn hóa vùng cao.

Khách sạn có 249 phòng và phòng suite với thiết kế theo những chủ đề khác nhau. Tùy hạng phòng, du khách có thể tận hưởng ban công riêng, phòng khách, bồn tắm và tầm nhìn hướng ra thị trấn hoặc cảnh quan núi rừng xung quanh.

Hệ thống cửa sổ lớn, ban công và sân hiên giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra những góc nhìn về thung lũng Sa Pa. Nhờ đó, cảnh sắc vùng cao trở thành một phần trong trải nghiệm nghỉ dưỡng của khách lưu trú.

Không dừng lại ở kiến trúc, khách sạn còn phát triển hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Nổi bật trong số đó là bể bơi nước nóng trong nhà Le Grand Bassin tại tầng 7, với những cột đá cẩm thạch xanh ngọc và đèn chùm mang phong cách cổ điển. Nuages Spa cung cấp các liệu pháp thư giãn kết hợp phương pháp truyền thống của người Dao Đỏ. Ngoài ra, khách sạn còn có phòng tập thể hình Athleticum và câu lạc bộ trẻ em Bobbins.

Về ẩm thực, nhà hàng Chic phục vụ các món ăn Pháp được chế biến từ nguyên liệu địa phương. Tiệm bánh Cacao mang đến các loại bánh ngọt và chocolate, trong khi quầy bar Absinthe ở tầng 10 phục vụ cocktail, rượu vang và tapas. Khách sạn cũng bố trí các không gian dành cho hội nghị, sự kiện và tiệc cưới.

Sự kết hợp giữa kiến trúc mang cảm hứng Pháp, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và khí hậu vùng cao tạo nên nét hấp dẫn riêng cho điểm lưu trú này.

Ghi dấu với nhiều giải thưởng quốc tế

Bên cạnh kiến trúc độc đáo và hệ thống dịch vụ, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection còn được biết đến qua nhiều giải thưởng trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

Theo World Travel Awards, khách sạn từng 5 năm liên tiếp, từ năm 2019 đến 2023, được vinh danh ở hạng mục Asia’s Leading Design Hotel (Khách sạn thiết kế hàng đầu châu Á). Năm 2019, cơ sở lưu trú này còn giành giải Asia’s Leading New Hotel (Khách sạn mới hàng đầu châu Á).

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2019–2021, khách sạn 3 năm liên tiếp nhận danh hiệu World’s Leading Iconic Hotel (Khách sạn biểu tượng hàng đầu thế giới) do World Travel Awards trao tặng.

Những danh hiệu này góp phần khẳng định dấu ấn của công trình trên bản đồ khách sạn cao cấp, đặc biệt ở khía cạnh thiết kế và khả năng tạo dựng hình ảnh biểu tượng cho điểm đến.

Theo thông tin do khách sạn công bố, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection còn góp mặt trong danh sách Top 2 khách sạn tốt nhất Đông Nam Á tại Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 và được Michelin Guide trao một Michelin Key trong cùng năm.

Việc được ghi nhận qua nhiều chương trình đánh giá quốc tế giúp khách sạn gia tăng sức hút đối với du khách tìm kiếm những trải nghiệm lưu trú kết hợp giữa kiến trúc, văn hóa và dịch vụ cao cấp.

Một trong những lợi thế của Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection là vị trí ngay trung tâm thị trấn, gần nhiều công trình kiến trúc và điểm tham quan nổi tiếng.

Khách sạn có lối kết nối trực tiếp với Sun Plaza, nơi đặt ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa. Từ đây, du khách có thể bắt đầu hành trình di chuyển đến khu vực kết nối với quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend.

Cách khách sạn khoảng 200 m là Nhà thờ Đá Sa Pa, công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp được xây dựng từ năm 1895. Gần đó, Quảng trường Sa Pa là địa điểm quen thuộc để dạo bộ, tham gia các hoạt động cộng đồng và tìm hiểu không khí sinh hoạt tại trung tâm thị trấn.

Đối diện khách sạn, Sun Plaza gây chú ý với tháp đồng hồ và phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Công trình đồng thời là điểm khởi hành của tàu hỏa leo núi Mường Hoa, tạo thuận lợi cho du khách khi kết hợp tham quan các điểm đến trong khu vực.

Từ trung tâm Sa Pa, du khách có thể tiếp tục hành trình chinh phục Fansipan, ngọn núi cao 3.143 m được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Hệ thống cáp treo đưa khách đến khu vực đỉnh núi, nơi có thể ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn khi thời tiết thuận lợi.

Với những người yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu văn hóa địa phương, thung lũng Mường Hoa cũng là điểm đến đáng chú ý. Nơi đây nổi bật với những thửa ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi, dòng suối uốn lượn và các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ vị trí thuận tiện, du khách lưu trú tại khách sạn có thể kết hợp tham quan các công trình kiến trúc ở trung tâm, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa vùng cao trong cùng một chuyến đi.

Giữa núi rừng Tây Bắc, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa cảm hứng kiến trúc Pháp, nét văn hóa bản địa và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Công trình không chỉ là điểm lưu trú dành cho du khách mà còn góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho du lịch Sa Pa.