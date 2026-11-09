Việt Nam có loại rau lá giống lá đu đủ, ăn ngọt như mì chính, trồng 3 tháng đã thu hoạch, một lần trồng hái nhiều năm, bán tới 80.000 đồng/kg

Rau mì chính còn được gọi là rau ngót Lào, rau bina chaya, thuộc nhóm cây thân bụi sống lâu năm. Khác với nhiều loại rau ăn lá quen thuộc thường phải gieo trồng lại sau mỗi vụ, cây có khả năng phát triển thành bụi lớn, liên tục ra lá và chồi mới khi được chăm sóc phù hợp. Nhờ đặc điểm này, rau mì chính ngày càng được những người yêu thích các loại rau lạ quan tâm.

Tên gọi của loại rau bắt nguồn từ hương vị đặc trưng. Khi được nấu chín, lá rau có vị ngọt thanh, hậu vị khá đậm, khiến nhiều người liên tưởng đến vị ngọt của mì chính. Vì thế, dù không cần nêm quá nhiều gia vị, những món canh hoặc rau luộc chế biến từ loại cây này vẫn có hương vị riêng.

Cây cao tới 3m, trồng một lần có thể thu hái nhiều năm

Rau mì chính có thân bụi, phát triển khá nhanh trong điều kiện phù hợp. Nếu không thường xuyên cắt tỉa, cây có thể cao khoảng 2–3m, các cành vươn ra nhiều hướng tạo thành tán lá sum suê. Thân non có màu xanh lục, khi già chuyển dần sang màu trắng, phần lõi tương đối mềm và dễ gãy.

Lá rau có màu xanh đậm, bề mặt bóng, kích thước khoảng 10–20cm. Phiến lá xòe rộng với những thùy khá giống lá đu đủ nhưng nhỏ hơn. Khi cây phát triển tốt, những chiếc lá lớn mọc dày trên cành, tạo thành bụi xanh nổi bật trong vườn hoặc dọc hàng rào.

Một trong những ưu điểm của loại cây này là có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Người trồng không nhất thiết phải gieo hạt mà có thể sử dụng những đoạn thân bánh tẻ khỏe mạnh, dài khoảng 20–30cm, có từ 2–3 đốt để làm hom giống. Sau khi được cắm xuống đất và bén rễ, cây sẽ bắt đầu ra chồi, phát triển lá non.

Rau mì chính thường bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 3–4 tháng trồng. Khi cây trưởng thành, người trồng có thể hái lá và ngọn non thành nhiều đợt, đồng thời giữ lại phần thân, cành khỏe để cây tiếp tục phát triển.

Do thuộc nhóm cây sống lâu năm, rau mì chính không cần trồng lại sau mỗi lần thu hái. Nếu được chăm sóc tốt, cây có thể liên tục đâm chồi, ra lá mới, cung cấp nguồn rau xanh trong thời gian dài. Tuy nhiên, người trồng không nên hái quá nhiều lá cùng lúc vì có thể làm giảm khả năng quang hợp và ảnh hưởng đến sức sinh trưởng của cây.

Hiện nay, người muốn trồng rau mì chính có thể tìm mua cây giống tại các vườn ươm, cửa hàng cây cảnh hoặc trên những nền tảng bán hàng trực tuyến. Cây giống thường được cung cấp dưới dạng cành giâm đã ra rễ hoặc cây con trồng trong bầu đất, thuận tiện cho việc vận chuyển và chăm sóc ban đầu.

Trên thị trường, rau mì chính được bán với giá khoảng 50.000 – 80.000 đồng/kg (tuỳ thuộc nguồn bán), cao hơn nhiều loại rau ăn lá thông thường. Loại rau này thường xuất hiện tại các cửa hàng thực phẩm sạch, điểm bán rau đặc sản hoặc những hội nhóm mua bán rau trên mạng xã hội. Hương vị lạ cùng nguồn cung chưa phổ biến là những yếu tố khiến rau mì chính được một bộ phận người tiêu dùng tìm mua.

Rau mì chính được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Ngọt tự nhiên, chế biến được nhiều món nhưng phải nấu chín kỹ

Không chỉ gây chú ý bởi khả năng sinh trưởng, rau mì chính còn được yêu thích nhờ hương vị khác biệt. Lá rau khi nấu chín có độ mềm, hơi dai, không dễ bị nát nếu chế biến đúng cách. Phần nước luộc hoặc nước canh có vị ngọt dịu, thích hợp với những người yêu thích các món rau thanh nhẹ.

Cách chế biến đơn giản nhất là luộc rau rồi chấm cùng nước mắm hoặc nước tương. Ngoài ra, rau mì chính có thể dùng để nấu canh với thịt, cá hoặc xào tỏi. Khi kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc, vị ngọt tự nhiên của lá góp phần tạo nên hương vị hài hòa cho món ăn.

Để sử dụng rau mì chính an toàn, khâu sơ chế và chế biến cần được đặc biệt chú ý. Do lá tươi chứa các hợp chất có khả năng giải phóng cyanide, loại rau này không nên ăn sống, làm salad hoặc ép nước uống trực tiếp. Khi chế biến, cần loại bỏ phần thân già, chỉ chọn những lá tươi, không bị dập nát hay có dấu hiệu hư hỏng.

Rau mì chính nên được luộc kỹ trong nước sôi khoảng 15–20 phút, mở vung trong quá trình nấu và đổ bỏ nước luộc. Không nên tận dụng nước luộc để nấu canh hoặc chan cơm. Sau khi luộc chín, rau có thể tiếp tục được xào với tỏi, thịt hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu khác.

Ngay cả khi đã được nấu chín đúng cách, rau mì chính cũng chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng các loại rau xanh trong chế độ ăn. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần thận trọng, nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, người tiêu dùng nên lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, tránh những sản phẩm héo úa, dập nát hoặc có dấu hiệu nấm mốc.