Việt Nam có loại rau gia vị lớn nhanh như thổi, trồng 35 ngày đã thu hoạch, cứ 10–15 ngày lại hái một lứa, giá bán bao nhiêu?

Rau răm có tên khoa học là Persicaria odorata, thuộc nhóm cây thân thảo sống lâu năm, thường mọc thành bụi thấp với thân màu xanh pha đỏ, phần gốc có thể bò sát mặt đất. Lá rau thon dài, màu xanh đậm, khi vò nhẹ tỏa ra mùi thơm nồng đặc trưng. Loại rau này có vị cay nhẹ, hơi hăng, thường được sử dụng để tăng hương vị cho nhiều món ăn dân dã.

Tại Việt Nam, rau răm xuất hiện phổ biến trong vườn nhà, ven bờ ao hoặc những khu vực đất ẩm. Trước đây, nhiều gia đình chỉ trồng vài bụi để hái ăn hằng ngày. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng rau gia vị tại các chợ, quán ăn và nhà hàng đã tạo thêm cơ hội tiêu thụ, khiến rau răm trở thành một trong những loại cây được lựa chọn để phát triển sản xuất hàng hóa.

Trồng khoảng 35 ngày đã thu hoạch, mỗi lứa cách nhau 10–15 ngày

Một trong những ưu điểm của rau răm là khả năng sinh trưởng nhanh và dễ nhân giống. Khác với nhiều loại rau được trồng chủ yếu bằng hạt, rau răm thường được nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Người trồng chọn những thân khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, sau đó cắt thành đoạn dài khoảng 8–10cm, mỗi đoạn có từ 4–6 đốt để cắm xuống đất.

Nếu điều kiện độ ẩm phù hợp, cành giâm có thể bắt đầu bén rễ sau khoảng 3–5 ngày. Khoảng một tuần sau, những chồi non dần xuất hiện và phát triển. Cách nhân giống này giúp người trồng chủ động nguồn cây giống, tiết kiệm thời gian và thuận tiện khi mở rộng diện tích.

Rau răm ưa khí hậu nóng ẩm, có thể phát triển ở nơi có ánh sáng phù hợp hoặc bóng râm một phần. Đất trồng nên tơi xốp, giàu chất hữu cơ và giữ ẩm tốt nhưng không bị ngập úng kéo dài. Trước khi trồng, người dân thường làm sạch cỏ, lên luống và bổ sung dinh dưỡng để tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển.

Trong giai đoạn đầu, cây cần được tưới nước đều đặn để nhanh bén rễ. Khi thân bắt đầu bò lan và phát triển thành bụi, người trồng tiếp tục duy trì độ ẩm, làm cỏ, loại bỏ những cành già, lá hư và theo dõi sâu bệnh. Nếu thiếu nước, rau có thể xuất hiện tình trạng lá nhỏ, vàng, thân cứng, làm giảm chất lượng thương phẩm.

Rau răm có thể cho thu hoạch lứa đầu tiên sau khoảng 30–40 ngày trồng. Khi thu hái, người dân thường dùng kéo cắt phần ngọn và thân đã phát triển, giữ lại gốc cùng các đốt khỏe để cây tiếp tục ra chồi mới.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai lần thu hoạch có thể chỉ từ 10–15 ngày nếu điều kiện sinh trưởng thuận lợi. Sau mỗi lứa, người trồng cần dọn thân già, làm cỏ, vun nhẹ và bổ sung dinh dưỡng phù hợp để cây phục hồi.

Nhờ đặc tính sống lâu năm, một lần trồng rau răm có thể cho thu hái trong khoảng một năm, thậm chí kéo dài vài năm nếu được chăm sóc tốt. Tuy nhiên, khi bụi rau trở nên thưa, lá nhỏ hoặc thân già hóa, người trồng cần cắt trẻ hóa hoặc trồng dặm để duy trì năng suất.

Tại Việt Nam, rau răm có giá rất bình dân, dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/mớ tại các chợ truyền thống hoặc khoảng 20.000 - 35.000 đồng/kg tại các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, tuỳ thời điểm.

Với thời gian thu hoạch ngắn, khả năng tái sinh nhanh và nhu cầu tiêu thụ thường xuyên, rau răm có thể giúp người trồng chủ động nguồn hàng, tạo thêm thu nhập trên cùng diện tích đất. Dù vậy, hiệu quả kinh tế thực tế vẫn phụ thuộc vào năng suất, chi phí sản xuất, giá thu mua và khả năng tiêu thụ.

Loại rau nhỏ bé giàu dưỡng chất, góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc

Không chỉ có giá trị kinh tế, rau răm còn là loại rau gia vị chứa nhiều thành phần dinh dưỡng. Theo số liệu được Eva dẫn lại, trong 100g rau răm có khoảng 30kcal, 3,8g chất xơ, 316mg canxi, 2,2mg sắt, 216mg kali và 57mg vitamin C.

Trong đó, chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, canxi cần thiết cho xương và răng, còn vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Rau răm cũng chứa các hợp chất thực vật như flavonoid, được quan tâm trong nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa.

Tuy nhiên, rau răm thường chỉ được sử dụng với lượng nhỏ như một loại gia vị, vì vậy lượng dưỡng chất thực tế cơ thể nhận được trong mỗi bữa ăn không lớn như khi tiêu thụ 100g rau. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của rau răm cũng chưa đủ để khẳng định loại rau này có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Trong ẩm thực Việt Nam, rau răm gần như không thể thiếu khi ăn trứng vịt lộn, gỏi gà, gỏi vịt hay các món hải sản. Vị cay nhẹ và mùi thơm nồng của rau giúp cân bằng vị béo, làm món ăn bớt ngấy và tăng cảm giác ngon miệng.

Ngoài ra, rau răm còn được dùng cùng cháo vịt, cháo hến, cháo trai, miến lươn, các món ốc, cá hấp và cá kho. Với món gỏi, rau thường được nhặt sạch, rửa kỹ, để ráo rồi thái vừa ăn trước khi trộn cùng thịt, hành tây và nước mắm chua ngọt. Đối với các món cháo, rau răm thường được thêm vào khi món ăn gần hoàn thành để giữ hương thơm đặc trưng.

Từ loại rau gia vị mọc quanh vườn nhà, rau răm ngày nay còn được trồng chuyên canh phục vụ thị trường. Khả năng thu hoạch nhiều đợt, cách nhân giống đơn giản và nhu cầu sử dụng trong ẩm thực là những lợi thế giúp loại rau quen thuộc này có thêm giá trị kinh tế đối với người nông dân.