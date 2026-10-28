Việt Nam có loại rau được CDC Mỹ đánh giá cao, trồng hơn 1 tháng đã thu hoạch, giá tới 60.000 đồng/kg

Loại rau giàu dinh dưỡng, chỉ hơn một tháng đã cho thu hoạch

Cải bó xôi, còn gọi là rau chân vịt hoặc rau bina, là loại rau ăn lá có nguồn gốc từ khu vực Tây Á, sau đó được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Loại rau này có lá màu xanh đậm, phiến lá tương đối rộng, mềm, cuống dài và mọc thành cụm sát gốc. Nhờ hương vị dễ ăn, cải bó xôi được sử dụng trong nhiều món như xào tỏi, nấu canh, luộc, làm salad hoặc chế biến cùng thịt, tôm.

Tại Việt Nam, cải bó xôi được trồng ở nhiều địa phương, đặc biệt tại những vùng có khí hậu mát mẻ. Cây phát triển thuận lợi trong vụ đông xuân, thường từ khoảng tháng 9 đến tháng 3 năm sau.

Một trong những ưu điểm của cải bó xôi là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Nếu điều kiện thời tiết và chăm sóc phù hợp, chỉ khoảng 35–40 ngày sau khi gieo trồng, người dân đã có thể bắt đầu thu hoạch.

Đối với mô hình trồng tại nhà, người trồng có thể hái những lá bên ngoài và giữ lại phần ngọn để cây tiếp tục phát triển. Trong sản xuất thương mại, cải bó xôi thường được thu hoạch nguyên cây rồi gieo lứa mới để chủ động năng suất và chất lượng.

Nhờ chu kỳ canh tác ngắn, loại rau này có thể giúp nông dân xoay vòng đất trồng, bố trí nhiều vụ trong năm và tạo thêm nguồn thu. Trên thị trường, cải bó xôi được bán với giá tham khảo khoảng 40.000–60.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nơi bán.

Được đánh giá cao về dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Không chỉ dễ chế biến, cải bó xôi còn được biết đến là loại rau có mật độ dinh dưỡng cao. Trong bảng xếp hạng các loại rau, quả giàu dinh dưỡng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố năm 2014, cải bó xôi đứng thứ 5 với điểm số 86,43/100.

Loại rau này cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nổi bật là vitamin K, vitamin A, vitamin C, folate, chất xơ và các khoáng chất như kali, magiê, sắt.

Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương. Trong khi đó, vitamin A cùng các carotenoid có trong rau góp phần hỗ trợ thị lực.

Folate cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới, còn vitamin C tham gia hoạt động của hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ thực vật. Bên cạnh đó, chất xơ trong cải bó xôi góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ chế độ ăn uống cân đối.

Dù giàu dinh dưỡng, cải bó xôi không phải thực phẩm có thể thay thế thuốc điều trị bệnh. Người có tiền sử sỏi thận do canxi oxalat hoặc đang dùng thuốc chống đông như warfarin nên trao đổi với bác sĩ về lượng rau phù hợp trong khẩu phần.

Khi chế biến, có thể luộc nhanh, hấp hoặc xào vừa chín tới để giữ được hương vị và hạn chế thất thoát một số vitamin tan trong nước.

Với thời gian sinh trưởng ngắn, giá trị dinh dưỡng cao và cách chế biến đa dạng, cải bó xôi ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn, đồng thời trở thành cây rau màu có tiềm năng phát triển kinh tế tại những vùng canh tác phù hợp.