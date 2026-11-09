Việt Nam có loại rau được CDC Mỹ chấm 62,49/100 điểm dinh dưỡng, trồng chưa đầy 2 tháng đã thu hoạch, giá tới 60.000 đồng/kg

Cải rổ, còn được gọi là cải làn trong một số tài liệu và cách gọi thông dụng, thuộc nhóm rau họ cải. Loại rau này có thân mọc thẳng, lá xanh đậm, bản lá khá lớn, dày và hơi nhăn hoặc lượn sóng. Khác với bắp cải hay cải thảo có lá cuộn thành bắp, cải rổ phát triển thành những cụm lá xòe rộng, chủ yếu được trồng để thu hoạch phần lá và thân non.

Ở Việt Nam, cải rổ được trồng tại nhiều địa phương, đặc biệt là những vùng có khí hậu mát mẻ. Loại rau này thường được sử dụng trong các món luộc, xào tỏi, xào thịt bò hoặc nấu canh. Lá non có vị ngọt nhẹ, hơi đắng đặc trưng, trong khi phần cuống có độ giòn khi được chế biến vừa chín.

Ở Việt Nam, cải rổ được trồng tại nhiều địa phương, đặc biệt là những vùng có khí hậu mát mẻ - Ảnh minh hoạ

Chỉ 40–50 ngày cho thu hoạch, giá bán có lúc lên tới 60.000 đồng/kg

Một trong những ưu điểm của cải rổ là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Trong điều kiện chăm sóc phù hợp, cây có thể bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 40–50 ngày kể từ khi gieo trồng. Một số giống hoặc phương thức canh tác có thể cần khoảng hai tháng hoặc lâu hơn mới đạt kích thước thương phẩm.

Người trồng có thể thu hoạch cả cây non để bán hoặc hái tỉa những lá trưởng thành phía ngoài, giữ lại thân và lá non để cây tiếp tục phát triển. Với hình thức trồng chuyên canh phục vụ thị trường, việc thu hoạch một lần thường được lựa chọn để thuận tiện cho khâu phân loại, đóng gói và vận chuyển.

Cải rổ thích hợp với đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ, có khả năng giữ ẩm nhưng không bị úng nước. Trước khi gieo trồng, người dân cần làm sạch cỏ, lên luống và chuẩn bị đất. Hạt giống có thể gieo trực tiếp hoặc ươm trong khay rồi chuyển cây con ra ruộng khi đã đủ khỏe.

Một trong những ưu điểm của cải rổ là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn - Ảnh minh hoạ

Trong quá trình sinh trưởng, cây cần được tưới nước đều đặn, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và kiểm tra sâu bệnh thường xuyên. Những đối tượng gây hại như sâu xanh, sâu khoang và rệp có thể làm thủng lá, biến dạng phiến lá, ảnh hưởng đến chất lượng thương phẩm. Vì vậy, dù được xem là loại rau tương đối dễ trồng, cải rổ vẫn cần được chăm sóc và quản lý sâu bệnh đúng cách.

Nhờ chu kỳ canh tác ngắn, người trồng có thể chủ động bố trí nhiều vụ trong năm ở những vùng có điều kiện thời tiết phù hợp. Việc luân canh với các loại rau màu khác cũng giúp tận dụng diện tích đất và phân bổ thời gian thu hoạch.

Cải rổ hiện được bán tại chợ truyền thống, siêu thị và các cửa hàng thực phẩm với mức giá khoảng 25.000–45.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 60.000 đồng/kg. Giá bán thực tế phụ thuộc vào mùa vụ, chất lượng rau và từng khu vực tiêu thụ.

Với thời gian thu hoạch nhanh và nhu cầu sử dụng trong bữa ăn gia đình, cải rổ là một trong những lựa chọn giúp người trồng rau đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế còn phụ thuộc vào năng suất, chi phí sản xuất, thời tiết và đầu ra, không phải cứ trồng loại rau này là chắc chắn thu được lợi nhuận cao.

Không chỉ có giá trị kinh tế, cải rổ còn được chú ý nhờ thành phần dinh dưỡng - Ảnh minh hoạ

Đạt 62,49/100 điểm trong bảng đánh giá dinh dưỡng của CDC Mỹ

Không chỉ có giá trị kinh tế, cải rổ còn được chú ý nhờ thành phần dinh dưỡng. Trong nghiên cứu về các loại rau củ có mật độ dinh dưỡng cao được công bố năm 2014, nhóm rau collard greens (cải rổ) đạt 62,49/100 điểm, đứng thứ 10 trong danh sách 41 loại rau củ được đánh giá.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên hàm lượng của 17 dưỡng chất thiết yếu so với năng lượng thực phẩm cung cấp. Vì vậy, số điểm phản ánh mật độ dinh dưỡng theo phương pháp nghiên cứu, không đồng nghĩa với việc một loại rau có thể được xem là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Cải rổ cung cấp chất xơ, vitamin A, C, K cùng nhiều khoáng chất như canxi, kali và sắt. Trong đó, chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa; vitamin A cần thiết cho thị giác và hệ miễn dịch; vitamin C tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào và tổng hợp collagen; còn vitamin K có vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Để bổ sung cải rổ vào thực đơn, người nội trợ có thể chế biến thành món luộc, hấp, xào tỏi hoặc nấu canh. Khi xào, nên cho phần cuống vào trước vì cần thời gian chín lâu hơn, sau đó mới thêm lá để giữ được màu xanh và độ mềm vừa phải. Hạn chế đun nấu quá lâu cũng giúp món rau giữ được hương vị và một phần các vitamin nhạy cảm với nhiệt.

Từ loại rau xanh quen thuộc trong bữa ăn, cải rổ ngày càng được quan tâm nhờ sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng, thời gian canh tác ngắn và khả năng tiêu thụ trên thị trường. Đây cũng là một lựa chọn để các hộ trồng rau phát triển sản xuất theo hướng đa dạng, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.